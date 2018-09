La parada escolar se acercará a Aguanes para que tres niños puedan ir al colegio Yurema Fadón, a lomos de 'Toral', recorrió el camino a la parada. / E. C. Infraestructuras acepta la propuesta de la madre de la niña que aún no ha ido a clase. Ayer, recorrió parte del camino a caballo y tardó hora y media DAVID SUÁREZ FUENTE AGUANES (ALLANDE). Viernes, 14 septiembre 2018, 00:20

La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), aceptó ayer habilitar una parada del autobús escolar a cuatro kilómetros de Aguanes, en Allande, para que los tres niños de este pueblo que se han quedado sin autobús, debido a que el servicio se canceló porque quedó desierta la licitación, puedan asistir al colegio.

De este modo, el Principado evita que los menores tengan que recorrer una pista forestal de siete kilómetros «en muy mal estado», tal y como criticaban sus padres. Ayer, Yurema Fadón Muñiz, de ocho años, recorrió con su madre parte del camino a caballo -el tramo que separa su vivienda en Aguanes hasta la localidad de Carballo, donde se encuentra la parada de autobús inicialmente prevista- y «escolarizar así a la niña. La falta de transporte me coincidió con que tengo el coche estropeado y no tengo forma de acercarla», explicó la madre.

A lomos de 'Toral', madre e hija tardaron una hora y media en completar el camino de casi siete kilómetros que hasta ayer le ofrecían. Hoy repetirá el paseo hasta la parada que le propone ahora la consejería, a petición suya, de Sureina Muñiz, que lo hizo a pie. «Es inviable hacer este trazado a diario», dijo, descartando la posibilidad de recorrerlo a caballo.

Pero no solo es Yurena Fandón la que el autobús ha dejado de recoger. En la misma situación se encuentran sus dos vecinos y compañeros de colegio, Garoe y Azor Moro Vázquez. Desde el Principado confirmaron que «el servicio se quedó desierto en dos ocasiones por el mal estado del camino, que está pendiente de acondicionar». Por ello, Infraestructuras ha optado por facilitar a estas dos familias ayudas individualizadas para que ellos mismos realicen el transporte.

La solución que les propusieron ayer, acercar a cuatro kilómetros la parada, permitirá a los tres niños asistir a clase. Los dos hermanos no perdieron clase estos días porque los llevaban sus padres en su propio vehículo. «Intentaremos ir», dijo Muñiz, explicando que «lo tendremos que hacer a pie o a caballo. La subvención individual que plantea el Principado no soluciona el problema. Yo no tengo coche, se me estropeo la dirección por pasar por este camino», aclaró Muñiz, quien advirtió de que hará «el esfuerzo» de caminar cuatro kilómetros para que su hija vaya al colegio.

En la misma línea se manifestó Paloma Vázquez, madre de los otros dos menores. Ella explicó que «el primer día que los llevé al colegio se me rajó una rueda en medio del camino. Los llevo porque ellos me lo piden», pero afirmó que se está planteando «dejar de llevarlos».

A su juicio, la ayuda «no cubre los gastos» y, aunque tiene los papeles en casa para realizar la solicitud, «no sé si la vamos a solicitar», apuntó. Otros años, esta familia llevaba a sus dos hijos en su vehículo particular. «Nos daban al año 400 euros por cada hijo», dijo. Sin embargo, según indicó, «esta cifra no cubre la gasolina, el desgaste del vehículo y su mantenimiento». Vázquez añadió que «nos quita tiempo de nuestro trabajo, yo no soy un chófer».

Y aunque la propuesta de los cuatro kilómetros que separan a los niños de la nueva parada tampoco parece que sea la solución idónea para las familias, Vázquez advirtió de que «sacarán de nuevo a licitación el transporte, mejorando las condiciones y teniendo en cuenta que se trata de una pista y no una carretera». En su opinión, «la cuantía propuesta era insuficiente, pero hay un taxista en Berducedo con un todoterreno que estaría dispuesto a aceptarlo».

Podemos Asturias ya ha planteado dos preguntas al Principado, con el objetivo de que se repare esta infraestructuras y facilite la escolarización de los tres niños de Aguanes.