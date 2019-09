«Parecía que habíamos ganado hace cuatro años, pero sigue la misma lucha» Manifestantes, en la marcha contra el nuevo plan minero de Black Dragon para Salave. / ANDREA ARRUÑADA Los vecinos de Tapia vuelven a decir 'no' a la mina de oro tras quince años de protestas y varios proyectos fallidos ANDREA ARRUÑADA SALAVE (TAPIA). Domingo, 29 septiembre 2019, 01:18

Decenas de personas caminaron ayer por las Lagunas de Silva -en el marco de la primera edición del festival ecologista Cultivartx- para protestar contra el proyecto de la empresa Black Dragon de hacer una explotación subterránea para extraer el oro de Salave. Esta misma semana, la Coordinadora Ecologista de Asturias anunció que volvería a presentar alegaciones porque ve en su proyecto un «peligro por los posibles residuos contaminantes». La plataforma Oro No lo considera el «más lesivo» de todos los proyectos planteados hasta la fecha porque prevé un emisario que vertería los residuos al mar.

«Este tema no tiene fin, parece que no vamos a poder descansar nunca», comentaba una vecina antes de iniciar la marcha por las Lagunas para concienciar sobre la importancia de preservar el medioambiente. Lleva años acudiendo junto a su marido a las concentraciones contra el proyecto minero, ya que su vivienda se ubica a escasos metros. «Parecía que habíamos ganado hace cuatro años, pero seguimos aquí con la misma lucha», comentó el tapiego Charly Gutiérrez, conocido opositor al plan minero desde sus inicios. Laura Pérez, madre de dos niñas pequeñas, reconoce estar preocupada por el futuro de la zona y por la supervivencia del modo de vida rural: «No queremos estar sometidos a los intereses especulativos de la empresa de turno. Me preocupa qué futuro les vamos a dejar a nuestro hijos, por ellos estamos aquí».

En 2015, el veto final del Principado paralizó las intenciones de Asturgold, el anterior nombre de la actual Black Dragon, de extraer las cerca de un millón de onzas de oro que se calculaba que podría haber en la zona. A pesar de ello, algunos de los asistentes a la protesta de ayer criticaron la postura «vacilante» del Principado. Consideran que «no ha sabido estar a la altura».

Daniel Lasheras, presidente de Cultivarte -la asociación que realizó la convocatoria-, recordó que se trataba de una jornada festiva, pero sobre todo de reivindicación. «No solo Salave y los pueblos de los alrededores están en peligro, también los vecinos que quedarían expuestos a contaminantes. Defenderemos nuestro territorio como en su día lo hicieron los galos» añadió. Ahora, cuatro años después, se reavivan los temores de los vecinos, que tienen claro que todavía les quedan muchas jornadas de protesta que afrontar.