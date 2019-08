Paredes se da un chapuzón para cuidar al río Esva Sobre estas líneas, los participantes en el río. A la izquierda, el alcalde, Óscar Pérez, la presidenta del colectivo, María Luisa García y la pregonera, Tina Gutiérrez. / FOTOS: M. L. G. «Sois un ejemplo a seguir», animó la soprano Tina Gutiérrez a los 270 inscritos durante el pregón que abrió el descenso BELÉN G. HIDALGO PAREDES (VALDÉS). Domingo, 18 agosto 2019, 01:47

Casi un cuarto de siglo llevan los vecinos de Paredes festejando que ganaron la batalla a la iniciativa de Porcelanosa que amenazó con arrebatarles su patrimonio natural para explotar una mina de feldespato. De aquella victoria surgió el descenso ecológicio del Esva, que ayer festejó su 24 cumpleaños «con récord de participantes inscritos: 270», celebró la presidenta de la asociación vecinal Valle de Paredes, María Luisa García. Armados con canoas, flotadores y otros artilugios flotantes, los valientes abandonaron la línea de salida junto al centro de interpretación Hoces del Esva, para 'barrer' los cinco kilómetros de río y reencontrarse ya en San Pedro, meta en la que aguardaba una suculenta comida campestre. «Nos lo estamos pasando bomba», certificó García.

Este año el pregón corrió a cargo de la soprano Tina Gutiérrez, quien echó la vista atrás para rememorar en su discurso a «aquella niña que tenía algo de Heidi, miraba a los pájaros e intentaba cantar como ellos». «Creo que las personas estamos fuertemente marcadas por el lugar donde nacimos y el entorno donde nos criamos», continuó la pregonera. Gutiérrez alabó «el tesón y la tenacidad» de los vecinos del valle de Paredes, que levantaron su voz cuando nadie hablaba de medio ambiente ni se creía importante.

«Veían lo que podría ser un gran problema para el futuro de todos, para la Naturaleza», argumentó la pregonera. «Hoy en día nuestro planeta está herido de muerte», lamentó la soprano, antes de entonar la canción de Manolo Díaz titulada 'Madre mía es muy urgente' que finaliza instando a trabajar por conservar la naturaleza. «Vamos, limpiemos los ríos de bruma/los peces no quieren vivir sin la luna/mis hijos no pueden crecer sin los peces, ¿quién mancha el agua de espuma?».

Y, acto seguido, el séquito de limpiadores embarcó en la aventura por el río Esva. «Tengo pánico a las canoas, aunque no se ve gran profundidad», reconoció la pregonera, cuyo miedo le impidió sumarse al reto. «Aquí no se gana. Todos podemos apoyar». Gutiérrez se está pensando vencer su temor y embarcar el año que viene, en las bodas de plata del descenso. El público también se entregó a la causa y, desde la orilla, con el refuerzo de la charanga Xareu Nel Ñeru, no permitió el desánimo entre los participantes.