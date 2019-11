«Pensamos en irnos del pueblo», dice el belmontino agredido por unos vecinos El agredido, con el parte de lesiones. / B. G. H. El juez dictó una orden de alejamiento de cuatro metros, pero me siento inseguro: «Levanto la persiana y los tengo ahí» BELÉN G. HIDALGO BELMONTE DE MIRANDA. Viernes, 8 noviembre 2019, 00:09

Han pasado dos semanas desde la tarde en que un vecino de Fontoria denunció haber sido agredido por otros vecinos. Quince días en los que han comenzado a cicatrizar las heridas pero que aún resultan insuficientes para lograr aplacar el sentimiento de «desamparo» que siente este vecino, que prefiere permanecer en el anonimato. En declaraciones a EL COMERCIO, el agredido rememora aquella paliza. «Me pillaron por sorpresa y me dieron con palos. Yo me defendí como pude». Todo sucedió cuando salía de su domicilio con su vehículo, acompañado de su hija menor, y se bajó para cerrar la portilla y evitar que su perro se escapara. «Los vi como tantas otras veces, pero no aprecié ninguna actitud violenta», cuenta quien jamás imaginó este desenlace, para el que tampoco encuentra explicación.

Su cuerpo aún está «lleno de moratones» por las contusiones. Asegura que los puntos siguen curando, como la herida en el brazo con el que evitó que le clavasen una navaja. No ha podido incorporarse aún al trabajo. Además, se da la circunstancia de que sus agresores le han denunciado a él. «Ahora estoy siendo investigado. Tengo una denuncia porque presentaron un parte de lesiones», apuntó este vecino.

Por el momento, existe una orden de alejamiento que impide a los supuestos agresores acercarse a menos de cuatro metros. Una distancia que para el agredido resulta irrisoria. «Levanto la persiana y los tengo ahí», lamenta este vecino de Fontoria, una localidad belmontina de apenas una veintena de habitantes situada a pie de la carretera del Puerto de Somiedo.

«Vivimos aquí desde hace catorce años, pero nos estamos planteando irnos del pueblo», confiesa. Por el momento, no ha regresado a su domicilio y, junto a su familia, se ha mudado a casa de un familiar, más alejada de la residencia de los supuestos agresores.

Agradecimientos

El agredido quiere dar las gracias a todas las personas que a lo largo de estos días le han manifestado su apoyo. «Estoy muy agradecido. Mi caso ha servido para unirnos», apunta en alusión a otros episodios similares que, según miembros de la asociación de vecinos belmontina 'La Voz del Pueblo', mantienen en vilo desde hace años a toda la comunidad.

«La gente tiene miedo», reitera este vecino de Fontoria, que insiste en que su paliza no es un caso aislado. Así lo ratificó la alcaldesa belmontina, Rosa Rodríguez, presente en el acto de apoyo a la familia que tuvo lugar la semana pasada frente al negocio de la esposa del agredido. «Hay una ristra larga. Son unos vecinos bastante conflictivos», señaló entonces la regidora, que solicitó a las autoridades competentes hacer uso de «todos los recursos y la mayor contundencia posible» para frenar esta situación que genera «sensación de indefensión» en el pueblo. Por el momento, el asunto está pendiente de lo que dictamine la justicia.