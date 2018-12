El percebe triplica su precio pese a las escasas capturas por el fuerte oleaje Manuel Fernández Blanco, con los percebes capturados en la costa de Ortiguera, en Coaña. / D. S. F. Se subastaron 359 kilos del crustáceo, que alcanzó los 127 euros, y muchos mariscadores se vieron obligados a quedarse en tierra DAVID SUÁREZ FUENTE PUERTO DE VEGA/LUARCA. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:07

El fuerte oleaje que ayer azotó a la costa asturiana obligó a muchos perceberos a quedarse en tierra, sin poder salir a faenar en unas fechas en las que el marisco «se paga muy bien». Fueron pocos los que se arriesgaron a salir a la mar para capturar «un percebe pequeño pero bien pagado». Así lo indicaba el patrón mayor de la Cofradía Nuestra Señora del Rosario de Luarca, Manuel Jesús González, que dio a conocer que solo quince de los 36 mariscadores se echaron a la mar en una jornada de trabajo peligrosa en la que alguno fue arrastrado contra las rocas, ocasionándoles algunas rozaduras.

En total en la villa blanca se subastaron 95 kilos de este crustáceo, que alcanzó un precio máximo de 152 euros. En la rula de Puerto de Vega se subastaron ayer tan solo 264 kilos de percebe que llevaron los 45 mariscadores de los diferentes planes de explotación del occidente asturiano. El precio de los mismos «llegó a triplicarse», apuntaba Marcelino Gión, secretario de la Cofradía Nuestra Señora de la Atalaya. El percebe pequeño se venía pagando a 10 euros y ayer alcanzó los 30, siendo el precio máximo de 127 euros, No se superó por tanto el récord alcanzado en esta campaña: 175,80 euros. El precio medio del percebe se quedó en 48,97, que adquirieron doce compradores, siete asturianos y cinco gallegos.

Los perceberos reconocían ayer tras salir del agua que «se arriesga mucho para coger 3,5 kilos», subrayaba Yonander García que, no obstante, se mostró contento con los precios de la subasta. Y es que la mar no permitía acercarse a las mejores piedras, «estaba muy malo y la marea era justo al amanecer», advertía el patrón mayor de la Cofradía Nuestras Señora de La Caridad de Ortiguera en Coaña, Avelino Fernández. En su caso tan solo pudieron trabajar una hora y media y «en muy malas condiciones». La mayoría de los profesionales no pudieron lograr el cupo de ocho kilos, aunque esperan que el tiempo mejore para poder capturar los buenos percebes antes de la Navidad, cuando este producto multiplica su valor en el mercado.

Un percebe «malo que se se pagó muy bien», resumían los mariscadores, que esperan poder ver incrementado su coste con unas capturas mejores, desde hoy y durante todo el fin de semana, periodo en el que tienen permitido trabajar.

En líneas generales, las cofradías se mostraron contentas con el desarrollo de la campaña del percebe. «Yo creo que se puede salvar». El problema no está en el producto sino en las condiciones meteorológicas. «A nivel de precio la campaña es buena, pero falta mucho percebe porque el mal tiempo no dejó trabajar», remacha Marcelino Gión.