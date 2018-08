La Perla volverá a abrir en Cangas del Narcea tras la explosión

Con el susto todavía en el cuerpo la propietaria del restaurante La Perla donde se produjo la explosión de gas en Cangas del Narcea, Tania Rodríguez, se muestra más animada y dispuesta a reconstruir su negocio, del que además del sustento de su familia, dependen otras dos trabajadoras a las que «les he adelantado las vacaciones que tenían fijadas en septiembre».

La propietaria ya se ha puesto manos a la obra para reconstruir la fachada, y en el interior del local en el que son muchos los daños «especialmente en el techo de la cocina y los baños», matizó.

Durante a jornada del miércoles el perito del seguro visitaba las instalaciones y «parece que se van a hacer cargo», apuntaba contenta Rodríguez, quien ya ha recibido la visita de albañiles y electricistas para solicitar un presupuesto para los arreglos. Las dificultades se las ha encontrado para reponer la carpintería y los cristales de la fachada, «las empresas están saturadas de trabajo por la explosión pirotécnica», dijo esta empresaria refiriéndose al accidente del pasado 20 de julio. Por ello, calcula que en al menos 15 días no podrá recibir un presupuesto.

Este restaurante tardará un tiempo en poder abrir sus puertas, «no sabemos cuanto», explicaba la propietaria quien accedió junto a los albañiles al interior del local, pudiendo comprobar con detalles como la caída de azulejos, del propio techo, así como la rotura de alguno de los lavabos. Además se ha encontrado en la cocina la iluminación por los suelos y gran parte de los utensilios totalmente desordenados.

«Por suerte no le paso nada a nadie», recalca esta empresaria quien cree que ha sido una suerte que la fuga de gas se produjese durante la noche. Rodríguez explicó a EL COMERCIO que un técnico especializado en gas, revisará toda la instalación del restaurante, para evitar nuevas fugas, ya que según apunta la investigación, la explosión se produjo por una fuga de gas propano que «no hemos localizado», señaló la propietaria con cierto tono de preocupación. Durante los próximos días deberán «revisar todas las maquinarias», no solo las que funcionan con gas, si no todas aquellas que se encuentran en el restaurante, «para comprobar si funcionan o no», así como las nueve bombonas que aparentemente no presentaban deficiencia alguna.