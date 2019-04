Un perro del edil de Vegadeo Jacinto Rodríguez ataca a una trabajadora municipal «La tiró al suelo y luego le mordió la cara», apuntó la hija de la mujer, que resultó herida en el labio y en la parte derecha del rostro DAVID SUÁREZ FUENTE Martes, 16 abril 2019, 23:16

El perro del concejal de Medio Rural de Vegadeo, el socialista Jacinto Rodríguez Prieto, atacó el pasado jueves a una trabajadora municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio. Fue en la localidad de Meredo, cuando la mujer se dirigía a prestar el servicio una vivienda. El animal, un pastor belga de tres años, la atacó por la espalda, «la tiro al suelo y luego le mordió en la cara», explica la hija de la trabajadora herida, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde ha sido intervenida ante las «profundas heridas». La mujer resultó dañada en el labio y en la parte derecha del rostro, aunque «evoluciona favorablemente», añadió su hija.

El edil no se explica cómo pudo pasar, ya que «yo lo tenía atado y se escapó», dijo asegurando que en la casa donde la mujer fue atacada «hay una perra en celo y más canes. No sé si fue el mío», justificó el edil. Rodríguez subraya que el animal «es muy bueno y nunca había atacado a nadie». El veterinario del Principado lo ha puesto en cuarentena para comprobar que no tenga la rabia. «Tengo que tenerlo treinta días atado», indicó el concejal socialista a El COMERCIO.

El edil se enteró del ataque por una llamada de sus vecinos, que le pidieron que fuese a recoger al perro. La alcaldesa en funciones, Alba Álvarez, ha calificado el ataaque como «un accidente laboral» que la Guardia Civil está investigando.