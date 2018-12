Los pescadores de Luarca piden medidas para limitar el paso de vehículos al puerto

La Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Rosario de Luarca viene reclamando en los últimos meses a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que repare los pivotes del puerto que restringen la entrada de vehículos. Lo hacen después de que se estropeasen dos de los tres soportes remotos que impiden la entrada a la zona portuaria a vehículos no autorizados. Los pescadores están molestos, ya que han tenido que invertir en unos mandos que, «ahora no sirven para nada», porque el mecanismo no funciona y los turismos estacionan en las plazas reservadas para los profesionales y sus aparejos.

El patrón mayor de la Cofradía, Manuel Jesús Iglesias, asegura que los responsables de Puertos «no hacen nada», y la Policía Local de Valdés «no tiene competencias para sancionar». Además subraya que ya ha habido enfrentamientos entre pesadores y ciudadanos que se cuelan a pesar de las señales. La cofradía también pide que se repare la capa de rodadura, ya que debido a los baches, «volcaron en dos ocasiones palés de pescado», recuerda el patrón mayor que advierte que «podría haber caído encima de cualquier persona».