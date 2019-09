La piscina canguesa reabre al público tras los daños de la segunda explosión pirotécnica Los vasos de la piscina, listos para el baño tras haber concluido su segunda reparación. / E. C. Desde primera hora, los usuarios acudieron para retomar los cursos o su rutina diaria: «Es terapia pura y dura», aseguraban BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 17 septiembre 2019, 00:13

Regresa la actividad a la piscina municipal canguesa, cuyas puertas cerraron por segunda vez en menos de un año debido al accidente pirotécnico del pasado 15 de julio en el prao del Molín, causado por un fallo en una de las máquinas durante la tirada de las fiestas del Carmen. Entonces, apenas llevaba 20 días abierta al público cuando los daños en las cristaleras, carpinterías y falsos techos obligaron a cerrar sus puertas de nuevo. En esta ocasión, el tiempo requerido para la rehabilitación de la piscina fue ligeramente superior a los dos meses, pero los usuarios contaban los días para volver a zambullirse en sus aguas.

«Lo estaba esperando. Vengo siempre y aunque no nado muy bien, hago ejercicio. Mientras estás aquí no piensas en otra cosa», confesó, contenta por la reapertura, la canguesa Edita Álvarez. Pero no solo los usuarios del equipamiento esperaban regresar. «Teníamos ganas de recuperar la rutina, ya que estos días había cola para inscribirse y no paraba de sonar el teléfono», explicó la conserje, Beatriz Rodríguez. En total se ofertan cursos en 34 grupos de diferentes niveles, que suman cerca de 400 plazas. Todo ello sin contar las personas que acuden a la piscina municipal cada día para disfrutar de una jornada de natación sin haberse inscrito a ningún cursillo.

Entre las usuarias incondicionales se encuentra Ana Azcárate, que se define como una «jubilada jubilosa». «Yo sueño con la piscina. Me aporta bienestar, agilidad, me ayuda a controlar el peso... Es terapia pura y dura. Sin ella lloraba por las esquinas», aseguró al salir del agua. Para María del Mar Alonso, la piscina también es sinónimo de bienestar. «Vengo todo el año por motivos de salud», explicó, recordando que su cierre fue por un accidente. «No tengo ningún trauma. Pasó y pasó, fue mala suerte. Estoy muy orgullosa de mis tradiciones», defendió esta vecina.

287.757 euros

Los disparos de las fiestas canguesas se realizan a apenas unos metros de las instalaciones. Así, en la primera explosión, el accidente hizo estallar 577 kilos de pólvora. Las obras supusieron un coste de 247.757 euros, pues los destrozos afectaron a los ventanales y cierres, así como en toda la instalación interior. En esta segunda ocasión, la rehabilitación supuso una inversión de 40.000 euros, dado que los daños fueron menores al explotar 1.440 voladores, lo que equivaldría a unos 20 kilos de pólvora.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento ha propuesto a la Universidad de Oviedo estudiar el caso por si hubiera alguna alternativa para reforzar el edificio ante futuros accidentes pirotécnicos y minimizar así los daños.