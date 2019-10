La planta de purines de Navia reanudará su actividad a finales de año A. A. NAVIA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:12

La planta de purines naviega, localizada en Armental, lleva sin actividad desde el pasado mes de abril. Un cambio en el accionariado de la empresa propietaria, Biogastur Generación Navia S.L., permitirá que se retome la actividad en las próximas semanas. Hasta la fecha, la mayor parte de las acciones estaban en manos del director, Marcos Quevedo Balboa y del presidente, Antonio Pérez de Guzmán Cavero de Carondelet, ahora pasarán a una empresa de la que todavía no ha trascendido el nombre. Por su parte, Central Lechera Asturiana no solo mantendrá su participación sino que, previsiblemente, la aumentará. Esta noticia era muy esperada entre los ganaderos de la comarca, que llevaban meses preocupados por este parón, al no poder cumplir con las directrices europeas en materia de tratamiento de residuos ganaderos y también por los trabajadores de la planta, que denuncian que desde verano no perciben su salario; una situación que denunció el PP de Navia en el pleno del 30 de septiembre.