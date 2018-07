El Pleno de Tineo nombra Hijo Predilecto al historiador Senén González Senén González Ramírez. / B. G. H. «El amor por mi concejo me es innato», afirma el presidente de la asociación Conde Campomanes, muy ilusionado con la distinción BELÉN G. HIDALGO TINEO. Sábado, 28 julio 2018, 00:50

Por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento de Tineo acordó nombrar Hijo Predilecto a Senén González Ramírez. La propuesta fue realizada por el grupo municipal de IU, quien destacó, además de sus publicaciones sobre la historia de Tineo, el hecho de que «muchos tinetenses amamos y queremos a este gran concejo, pero no más que Senén González».Nacido el 12 de diciembre de 1954 en el Pico La Villa, es presidente de la asociación Conde Campomanes, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía y colaborador honorario del Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII.

El historiador recibió la noticia con «mucha ilusión» y confesó que no se esperaba la distinción. Su pasión por los entresijos de la historia de su Tineo natal, confesó, es su único mérito. «Es mi pasión, mi locura. El amor por mi concejo me es innato, me viene desde niño», afirmó este tinetense que pasa horas entre los documentos de los archivos históricos.