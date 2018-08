Pocas ventas en la centenaria cita ganadera de La Espina Ovejas y cabras en un puesto del certamen de La Espina. :: B. G. H. Jueves, 16 agosto 2018, 00:29

Mucho público y pocas ventas. La Espina celebró ayer la edición número de su feria de ganado ovino y caprino. Su larga tradición, sin embargo, no se tradujo en grandes ventas. «Se vende muy poco y mal. La gente no quiere pagar el precio de la carne», aseveró Pedro del Oso, ganadero de la zona, que con 89 años, recuerda que en este certamen había «hasta cinco veces más animales y se vendía». Como él, la ganadería tinetense Pepón, no faltó a la tradición. «Vine toda mi vida, pero en los últimos años, esto bajó».