Podemos pide fondos para la autovía a La Espina en los Presupuestos Generales Segundo González acusó al Gobierno de tener abandonada la región por «no haber ejecutado ninguna obra en la A-63» DAVID S. FUENTE OVIEDO. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:10

Unidos Podemos denunció ayer la falta de ejecución en la A-63, la carretera de Oviedo-La Espina, y anunció que va a preguntar al Gobierno por la situación de esta infraestructura y que, ante el marco abierto para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los socialistas, van a exigir inversiones en esta infraestructura. Así lo anunció ayer el diputado por Asturias, Segundo González, acompañado del diputado autonómico, Andrés Vilanova, ayer en Oviedo. La formación planteará al ejecutivo de Pedro Sánchez varias preguntas relativas a la ejecución presupuestaria de la autovía A-63 así como la fecha prevista de la finalización de estas obras, que están aún pendientes.

Segundo González afirmó que la A-63 «es una infraestructura fundamental para el suroccidente asturiano» y, en su opinión, la falta de inversión en esta vía, es «un síntoma claro del abandono del Gobierno hacia Asturias», recalcó. González recordó que desde que se abrió el tramo hasta Cornellana, en diciembre de 2017, «no se ha ejecutado ningún tipo de obra» y que esta situación vive con mucho malestar en la comarca.

«Los conductores ven cómo no hay ningún movimiento dentro de las obras de esta infraestructura. Y en efecto, tal y como comprobamos en la oficina presupuestaria del Congreso, no se están ejecutando los tramos de Cornellana a Salas y de Salas a La Espina desde 2017». Explicó también que «la ejecución de la obra es del 8%, en el tramo Cornellana-Salas, y del 0% en Salas-El Reguerón, que es el tramo que va hasta La Espina. En 2018 no hay ni un euro ejecutado en ninguno de los tramos».

González apuntó que en el marco actual de negociación presupuestaria que está abierto con el PSOE «vamos a exigir que se cumpla con las inversiones de infraestructuras en Asturias, tanto en cercanías, en autovías como la A-63. Asturias no puede ser menos, no puede quedar olvidada en los Presupuestos Generales» dijo el diputado, quien instó al Gobierno del PSOE a «cumplir cuando llega a La Moncloa lo que antes decía que había que hacer cuando estaba en la oposición», apuntó.