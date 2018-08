Podemos premia a los vecinos naviegos de As Veigas por frenar la planta de biomasa

La comunidad vecinal de As Veigas, en Navia, recibió ayer el premio Doce Lluches -doce luchas- por haber conseguido retirar el proyecto para la instalación de una planta cogeneradora de energía a partir de biomasa. El diputado de Podemos Asturias, Andrés Fernández Vilanova, recordó que el equipo de gobierno se empeño en sacar el proyecto adelante «en una maniobra turbia, con falta de transparencia». El diputado añadió que «ya gastó en este proyecto, que el vecindario no quería, cerca de 100.000 euros de las arcas públicas. Es un caso similar al que se vivió con el cine Fantasio o con el casino. Son obras mal planificadas, en las que no hay transparencia y que después acaban con modificaciones y sobrecostes».

El portavoz vecinal, Carlos Garriga, afirmó que el premio, que asciende a mil euros, se destinará a paliar el gasto judicial que supuso el litigio en los tribunales. «Gastamos, más de 10.000 euros en juicios, pero fue en éxito muy grande», manifestó.