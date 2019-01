El PP tapiego critica que la edil de Cultura lleva tres meses ausente y cobrando Carmen Lopes Barreto, concejala de Cultura de Tapia de Casariego. La falta de secretario municipal impidió el pago de nóminas y la concejala decidió no volver. «Pero en noviembre se solucionó», dicen los populares BELÉN G. HIDALGO Jueves, 3 enero 2019, 20:56

El PP tapiego afirma que la edil de Cultura, Carmen Lopes Barreto, lleva tres meses sin trabajar y percibiendo su sueldo. «Si en el plazo de diez días hábiles no se soluciona esta situación, el PP convocará un Pleno extraordinario al fin de solventar este asunto», afirmó el portavoz popular, Pedro Fernández. La formación confía en que dicha sesión no sea necesaria y proponen que regrese o bien que deje sus competencias y, por tanto, no perciba su sueldo, pudiendo otro concejal asumir sus responsabilidades de área. «En ningún momento pedimos su dimisión. No sería necesario si deja de tener las competencias y el sueldo», matizó el portavoz de los populares tapiegos.

Lopes Barreto anunció el pasado 3 de octubre de 2018 que no regresaría a su puesto de trabajo en el Consistorio hasta que no percibiese su salario.

La falta de un secretario municipal impedía entonces a los trabajadores municipales percibir sus nóminas. «Hay secretario desde el 23 de noviembre y aún no vino, pero sigue cobrando», criticó Fernández. Lopes Barreto tiene una dedicación parcial y cobra 479 euros mensuales.

Los populares preguntaron en el Pleno del 30 de octubre por esta ausencia en la Concejalía de Cultura y afirman que Lopes Barreto les contestó que estaba compensando «las muchas horas de más que hizo durante el verano».

En la sesión del 28 de diciembre, a la que la edil ya no acudió, los populares insistieron en la pregunta y, según explicaron, la alcaldesa, Ana Vigón, les confirmó que «ha estado percibiendo la nómina y que es verdad que no ha tenido presencia en el Ayuntamiento».

La ausencia de la edil, señalan los populares, dio lugar a que hubiera una falta de atención al público en la concejalía y que se redujera la agenda cultural del municipio estas navidades.