El PP pregunta por la instalación de los desfibriladores en Tapia Martes, 25 septiembre 2018, 00:14

El portavoz popular de Tapia de Casariego, Pedro Fernández, pide explicaciones al equipo de gobierno de la socialista Ana Vigón porque no se han instalado cuatro desfibriladores previstos por el anterior gobierno popular, liderado por Enrique Fernández. Se deberían hacer instalado en el polideportivo, en la Casa de Cultura y en os dos campos de fútbol de A Xungueira y As Aguaceiras. También exige que se realice la formación específica al personal no sanitario responsable de estas instalaciones.