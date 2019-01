«Me presentaré como candidato, los vecinos deben evaluar el trabajo de estos cuatro años» El alcalde, César Álvarez, en el salón de plenos de Vegadeo. / D. S. F. «Aprobamos el cambio de la Policía Local, los agentes se sustituirán por vigilantes municipales que mantendrán sus funciones» César Álvarez. Alcalde de Vegadeo DAVID SUÁREZ FUENTE VEGADEO. Miércoles, 2 enero 2019, 00:06

El alcalde de Vegadeo, el socialista César Álvarez (Abraira, Vegadeo, 1975), hace un balance positivo de 2018 y afronta el nuevo año con muchos retos sobre la mesa, entre ellos el plan de la marisma o su primera participación en Fitur. Además, confirma su candidatura a la Alcaldía y la sustitución de los policías locales en el municipio por vigilantes municipales, «pero manteniendo sus funciones».

-¿Qué balance hace de 2018?

-Fue el año de esta legislatura en el que se llevó a cabo la construcción del albergue, la regeneración y rehabilitación del caleiro, la senda del muelle. Y después todo lo que es el Arru, que consolidó una rehabilitación de diecinueve viviendas.

-¿Cómo se plantea el 2019?

-Queremos mantener y conservar lo que ya tenemos y rehabilitar las escuelas de Meredo y Molexón. El proyecto estrella en 2019 es el cambio de luminarias led, es una inversión de 416.000 euros de los cuales de los que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) aporta 348.388 euros.

-¿Qué va a pasar con el servicio de la Policía Local?

-Vegadeo de por sí no tiene capacidad para tener un cuerpo de Policía Local como exige la ley. Para eso tenemos que tener cinco agentes, más un jefe y un inspector. Lo que se aprobó en el Pleno este año es el cambio de concepto de policía local a vigilante municipal, que tendrán las mismas funciones. La apuesta que tenemos que hacer es consolidar un cuerpo de vigilantes convocando las dos plazas de las jubilaciones y dotarlo de personal.

-Entonces, ¿va a desaparecer la figura de policía local como la conocemos?

-Sí, se van a llamar vigilantes de seguridad.

-¿Cómo se encuentra el proyecto del Plan Especial de Restauración y Ordenación de la Marisma de Vegadeo?

-La intención es que desde el ministerio, desde el área de Costas, se ejecute. Tenemos el compromiso verbal, ratificado por el Gobierno anterior y el actual. El siguiente paso es poner a disposición los terrenos llegando a un acuerdo con los vecinos.

-¿Cómo está la salud del recinto ferial?

-Este año tendremos en enero la subasta de ganado, que era un objetivo claro de cara a recuperar el concepto de vaca de leche. Además, en febrero tendremos el encuentro de bolillos, con una demanda para venir de más de doscientas personas. También queremos ubicar una feria del vino de Asturias y Galicia y en 2020, llevaremos a cabo el campeonato europeo de Jiu-jitsu, que estamos preparando con diferentes actividades para este año.

-¿Y la Feria de Muestras?

-La Feria de Muestras es el buque insignia. Seguimos trabajando, ya que no solo es bueno para Vegadeo si no para la Reserva de la Biosfera y toda la comarca. Tras 56 años de historia debemos adaptarnos a las circunstancias. Tenemos que darle una vuelta importante entre todos. El recinto ferial no es solo bueno para Vegadeo. Esa conciencia de localismo tenemos que dejarla aparte y trabajar en conjunto con el concepto Reserva de la Biosfera, trabajando la identidad desde las escuelas. Hay que trabajar sin miramientos, en un concepto único, aunque la administración sea individual.

-¿Le gustaría implicar al resto de Ayuntamientos en la organización de la feria?

-Tenemos que hacerlo. Hay que ver el bosque completo y no ver solo tres árboles.

-¿Cómo lo abordarán?

-Ya se están llevando a cabo actividades. Cada Ayuntamiento presentaría sus recursos y la idea es que quienes nos visiten vengan a la Reserva. Después cada uno desarrollará su programación y su oferta.

-¿Estará Vegadeo presente en la próxima edición de Fitur?

-Sí, acudiremos por primera vez. Presentaremos el producto 'Vegadeo en tu camino', con el hilo conductor del Camino de Santiago, además de todas las oportunidades que brinda el concejo.

-¿Qué pasará con el Mazo de Meredo?

-Se está trabajando para llevar a cabo la ruta del hierro que son los tres puntos importantes: las minas de Montealegre, el lavadero de La Venta y el Mazo de Meredo. Estamos con gestiones con la familia, ya que en 2019 finaliza la concesión, y queremos lograr en este primer semestre del año un acuerdo con la familia y conseguir añadir al patrimonio industrial del Ayuntamiento este recurso.

-¿Por qué se han marchado tantos concejales de la corporación durante esta legislatura?

-En cierta forma la primera dimisión, la de Abel, fue un golpe duro porque era una apuesta por mi parte. Si algo destacó fue ese momento, que creo que lo saldamos positivamente en base a la unión. Fue un problema con la agrupación del Partido Socialista Yo creo que Abel se adelantó con su marcha. Por otro lado, la de Julia Carbajal fue por discrepancias conmigo, aunque yo con ella no tuve problemas. Del resto existen dificultades por desplazamiento laboral, desánimos y también las presiones de la calle.

-¿Va a ser el candidato del PSOE a las próximas elecciones?

-Yo en este momento no puedo decirlo, tienen que hacerlo la secretaría general de la agrupación, pero sí que el proyecto ya se está trabajando para las elecciones.

-Siempre dijo que su proyecto era de ocho años.

-Sí, eso si me eligen los vecinos.

-¿Pero se va a presentar?

-Claro que me voy a presentar. Tenemos que exponernos a los vecinos para esa valoración.