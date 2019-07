El Principado desaconseja el baño en las playas de Luarca «de forma permanente» La bandera verde ondea en las playas Primera y Segunda de Luarca, en el concejo de Valdés. / D. S. F. El Ayuntamiento de Valdés las mantiene abiertas y realizará análisis en diversos puntos para comprobar el estado del agua DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:23

El Ayuntamiento de Valdés mantiene abiertas al baño las playas Primera y Segunda de Luarca. Lo hace pese a que el Principado no lo recomienda. En la página web en la que informa sobre los resultados de los análisis de las aguas indican que el baño en estos dos arenales «no es recomendable con carácter permanente». De hecho es el único caso en el que se da este aviso de toda Asturias.

El Principado hace esta recomendación pese a que en lo que va de año no se han realizado análisis. Estos arenales de Luarca recibieron durante los años 2015, 2016 y 2017, tres calificaciones negativas al detectar la bacteria E coli en el agua, lo que pudo generar que el Gobierno regional sacase a ambas playas del control habitual de las aguas de baño. En 2018, tanto en los exámenes del Principado realizados en la desembocadura del río, como los del propio Ayuntamiento, hechos en la playa Segunda, resultaron correctos en ambos casos.

El alcalde de Valdés, el socialista Óscar Pérez, decidió informar en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los ediles Jesús Fernández 'Susi', Marcos Fernández e Ismael González, de esta situación y destacó que los tres análisis negativos «fueron algo puntual». Explicó que en total se realizaron 28 analíticas «y tan solo tres de ellas arrojaron malos resultados».

El Consistorio tomará medidas y contratará hoy mismo una empresa que se encargue de analizar el agua, con el fin de detectar el posible problema de contaminación. Para ello realizarán pruebas en siete puntos: en la playa Primera, en la playa Segunda, en la desembocadura del río Negro, en la parte baja del río en zona urbana, en la parte alta del río en zona urbana, así como en dos puntos río arriba dejando en medio la estación depuradora de aguas residuales de Luarca.

Calendario de pruebas

El regidor valdesano no quiso apuntar a ningún culpable, aunque son varias las posibilidades de vertidos existentes. La primera, la más cercana a la playa, es que los aliviaderos de los pozos de bombeo se hayan evacuado de manera incorrecta. Otra, que la depuradora no funcione correctamente, aunque los análisis que maneja el Ayuntamiento «son correctos», subrayó. No quiso señalar a ningún colectivo, como el ganadero, que también está en el punto de mira al haberse detectado vertidos de purines en la zona alta del río. El equipo de gobierno creará un calendario de análisis.