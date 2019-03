El PSOE de Cudillero duda de la legalidad de la rotonda y pide ver el informe técnico

El portavoz del PSOE de Cudillero, Carlos Valle Ondina, pone en duda el procedimiento llevado a cabo para la construcción de la rotonda del puerto el pasado mes de julio. Y es que los socialistas han solicitado hasta en cuatro ocasiones el expediente completo de dicha obra, de la que quieren ver el informe técnico, una petición de la que no han obtenido respuesta.

La Intervención municipal ha puesto un reparo al pago de estos trabajos, «por no tener concordancia con la técnica municipal necesaria para autorizarlo», explicó Valle Ondina, quien no duda del efecto que ha causado la instalación pero sí del procedimiento. «Primero ejecutan la obra de prisa y corriendo y ahora nos volvemos locos buscando una solución», criticó el portavoz del PSOE, asegurando que el equipo de gobierno, «se ha autogenerado el mismo el problema». El PSOE exige que dé respuesta a su petición para conocer el expediente completo, «y en caso de no existir informe técnico alguno, que nos lo digan por escrito». La nueva rotonda instalada permite a los vehículos dar la vuelta en el puerto sin tener que atravesar la villa pixueta, donde en época estival de gran afluencia turística se generaban grandes atascos.