El PSOE de Degaña, aún sin candidato para suceder a José María Álvarez Rosón Araceli Sóarez y Víctor Amigo (PSOE), sin el alcalde saliente. / B. G. H. La alcaldesa en funciones de Degaña, Araceli Soárez, tiene diez días para convocar la sesión en la que se elegirá al nuevo regidor BELÉN G. HIDALGO DEGAÑA. Miércoles, 25 julio 2018, 00:13

Fue una sesión marcada por las ausencias. El socialista, José María Álvarez Rosón, que presentó su dimisión como alcalde del concejo de Degaña el pasado 10 de julio, no estuvo presente en el Pleno en el que se daba cuenta de su renuncia y se abría el plazo de diez para convocar una sesión en la que se decidirá quién ocupará el sillón de mando. La alcaldesa en funciones, Araceli Soárez, dio cuenta de la renuncia de Álvarez Rosón al resto de los concejales de la Corporación en un Pleno en el que tampoco hubo intervenciones por parte de ninguno de los grupos políticos. En la actualidad, el PSOE, que fue la lista más votada en las elecciones, cuenta con tres ediles en el Ayuntamiento; dos IU, dos PCPE, uno Foro y otro el PP.

Sobre el futuro de la Alcaldía, Soárez mantuvo su silencio y afirmó que así será hasta el Pleno de investidura. «No hay nada establecido. Lo vamos a llevar a la ejecutiva local; trataremos este tema y cómo lo vamos a asumir en las próximas fechas. Habrá reuniones y, en función de éstas, veremos el resultado el día que se convoque el Pleno extraordinario», dijo la alcaldesa en funciones.

El resto de los grupos tampoco han querido adelantar qué harán hasta reunirse con los afiliados. El edil de IU, Ángel Álvarez, aseguró: «No me propusieron nada y no tengo sensación de que me lo vayan a proponer». Por su parte, el concejal del PCPE, Saúl Fernández, apuntó que, sea quien sea el próximo alcalde, hay dos cuestiones prioritarias para Degaña: «Sacar adelante el proyecto de la planta de biomasa y la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la mina de Cerredo», dijo. Foro apuntó que no le importaría olvidar la candidatura si hay un compromiso de llevar a cabo las obras pendientes. El PP prefirió no desvelar su postura aún.