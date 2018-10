El PSOE pixueto denuncia un abono de 3.700 euros por el control de semáforos La formación indica que no existe ninguna señal de este tipo en la localidad, por lo que «se ha pagado por un servicio que nunca se prestó» D. S. FUENTE CUDILLERO. Sábado, 27 octubre 2018, 00:37

El PSOE de Cudillero denuncia de nuevo irregularidades en la adjudicación de contratos. En esta ocasión, la formación política sostiene que «el Ayuntamiento pagó 3.781,25 euros a la empresa Vialine Gestión S.L, encargada de gestionar en 2015 el control de las infracciones de semáforo en rojo en el concejo». Un servicio que, para el portavoz socialista, Carlos Valle, resulta llamativo, pues «no existe ningún semáforo. Por tanto, se está pagando un servicio que nunca se prestó». Este pago se encuentra dentro de las trece facturas abonadas por el gobierno local a esta empresa dentro de los dos contratos del control de sanciones de tráfico.

Uno estaba relacionado con el salto de semáforos y otro con la gestión de los expedientes sancionadores de tráfico, ordenanzas municipales y coche radar, cuyas facturas suman 29.521,70 euros y que exceden los 18.000 que permite la ley en los contratos menores. Ambos contratos fueron, según el PSOE, «fraccionados para adjudicarlos directamente», recordó Valle.

Este aspecto fue negado anteayer por el regidor, Ignacio Escribano, quien señaló que «en ese momento no había que sacar ese contrato a concurso público» al ascender a 17.500 euros» y el reparo de Intervención al sobrecoste (por haber más infracciones de las previstas) se levantó puesto que se podía haber acusado al Ayuntamiento de un enriquecimiento injusto.

Los socialistas no entienden cómo se puede pagar por un servicio que no se prestó. Y es que uno de los contratos, el del control del salto de semáforo en rojo, no se llegó a ejecutar, según reconoció el propio alcalde, el popular Ignacio Escribano. «Las facturas no cuadran», lamentó Valle, quien recordó que el alcalde se saltó una advertencias de la Secretaría, quien recalcó en un informe que la partición de ambos contratos «parece un fraccionamiento», lo que permitió al Gobierno «adjudicar a dedo directamente los contratos, como si fuesen menores», apuntó. Valle recuerda que el alcalde «se saltó las advertencias de Intervención y Tesorería», para adjudicar los dos contratos, y para pagar las facturas a esta empresa. Desde el PSOE continúan estudiando el expediente, «en el que estamos trabajando desde hace varios meses».