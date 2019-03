PSOE y Somos Tineo se niegan a declarar persona 'non grata' a la ministra Ribera Los ediles del PSOE y Somos votan en contra de la iniciativa. / B. G. H. B. G. H. TINEO. Jueves, 14 marzo 2019, 00:19

Con 10 votos en contra del PSOE y Somos Tineo fue rechazada la propuesta del PP, Foro e IU de declarar persona 'non grata' a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que achacan el cierre de la térmica ubicada en Soto de la Barca. El portavoz del PP, Pedro González, remarcó que «la ministra Ribera ha dado la puntilla al concejo y no podemos permitirlo».

Sin embargo, la edil de Somos, Adriana del Oso, argumentó su voto en contra señalando que el cierre de la térmica «lo solicita la empresa». Además, añadió que se trata de una medida «inútil», «es solo propaganda» y supone «cerrar las puerta con quien tienes que dialogar».

Por su parte, los ediles de la agrupación socialista, manifestaron su «sorpresa» ante la moción y recordaron que en la reunión con la plataforma 'No al cierre de la térmica del Narcea' todos se habían mostrado dispuestos a buscar alternativas. «No son buenas este tipo de actuaciones, que no nos llevan a ningún sitio», argumentó el regidor de Tineo, el socialista José Ramón Feito, reprochando a los ediles populares que en su momento no hubiesen actuado del mismo modo ante el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

La edil popular, Montse Fernández, defendió que «se trata de un repudio sin validez jurídica», añadiendo que el Tribunal Constitucional dictaminó que no daña el honor de la persona, por tanto, «no hay cabida a una demanda judicial», como había afirmado el regidor. El 22 de marzo, el Ayuntamiento de Tineo y la plataforma para mantener la continuidad de la térmica celebrarán una reunión con el ministerio de Industria, el consejero de Economía y la empresa, Naturgy, para estudiar alternativas y posibles soluciones al cierre de la térmica de Soto de la Barca.