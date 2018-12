Un pueblo con ganadería en vena Los vecinos de Piedrafita posan para EL COMERCIO delante de una de las ganaderías. / D. S. FUENTE Los 22 vecinos de la pequeña localidad valdesana de Piedrafita, donde existen cuatro explotaciones familiares, se dedican a la cría de vacuno de leche DAVID SUÁREZ FUENTE Sábado, 29 diciembre 2018, 02:34

La ganadería es el pilar fundamental de las cinco casas de Piedrafita, un pueblo centenario del concejo de Valdés en el que sus 22 habitantes se dedican a la ganadería. Cuatro explotaciones, con 330 cabezas de frisona, conforman este núcleo rural del occidente asturiano, cuyas fincas fueron adquiridas en los años cuarenta por los vecinos, que hasta el momento estaban de arrendatarios, a los Menéndez de Luarca. Un pueblo que ha visto evolucionar el sector a lo largo de los años. «Cuando nací hace 34 años hicimos la cuadra con veinte vacas y ahora tenemos 150», apuntaba Moisés Suárez, uno de los jóvenes ganaderos, propietario de la Sociedad Limitada Ganadería Poyo junto a sus padres y su hermano.

Jesús Fernández Méndez es el ganadero más joven del pueblo, con 24 años. Se incorporó al sector con tan solo 19, «por ayudar a mis padres», contaba. Según él, «al tener la cuadra montada fue más fácil» eso que ahora llaman emprender. Una explotación que poco a poco han ido mejorando, con la construcción de otra nave para el ganado.

Es Piedrafita un pueblo en el que reclaman «mejor conexión a Internet», pedía María Raquel Méndez, de Ganadería Tacón, quien explicó que es muy necesario para la gestión de la ganadería «para obtener pendientes para los animales, guías ganaderas y realizar diversos trámites relacionados con la actividad». También pidió que se mejore la carretera: «No se cruzan dos coches y estamos sin cunetas».

El futuro sonríe a un pueblo con relevo generacional asegurado. Al menos así piensa Manuela Pilar Feito, 'Loli', quien se mostró encantada de que su hijo, Javier Suárez, se pusiese en el futuro al frente de la Ganadería Franciscón. «Dificultades hay en todos los sectores, así que este es tan bueno como cualquier otro», razonaba. Suárez, que estudió automoción, reconoce que se puso al frente del negocio porque «no había trabajo» en su sector. Ahora espera «poder mejorar la genética e instalar retiradores del ordeño» que le ayuden en su trabajo diario con los 68 animales que posee. Su hermana de quince años, Paula Suárez, no acaba de verlo claro. « La ganadería me gusta y es importante», aunque no tiene claro si se quedará algún día al frente de la explotación o se irá a estudiar fuera «para volver en el futuro».

En todas las ganaderías de Piedrafita hay mujeres al frente. La mayor es Emilia Aurora Suárez, de Ganadería Felipe, que a sus 64 años reconoce que no tiene «ninguna gana de jubilarme». «Ahora se valora el trabajo de la mujer, pero antiguamente no se le hacía caso», y es que para una mujer trabajar en la ganadería «no es difícil al ser varios en casa», explicaba al tiempo que añadió que el trucó está en «compartir todas las tareas». Lo dice junto a sus nietos Rubén y José Boto, de 8 y 5 años, quienes ya tienen la ganadería en las venas. «Siempre que podemos ayudamos con las vacas», presumía el hermano mayor.

Ramón Pérez, de casa Sabel, está ya jubilado y recuerda tiempos pasados. «Cuando yo trabajaba atendía a las 18 vacas a mano», decía. Y aprovechó para reclamar mejores pensiones para el sector agrario, «que son muy pequeñas».