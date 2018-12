«Nos hemos quedado sin servicios» El edificio, cuya cubierta resultó calcinada, continúa acordonado por los bomberos. / B. G. H. A falta de determinar a cuánto ascenderán los daños, se han cancelado las reservas navideñas y se estudia qué medidas adoptar con la plantilla El gerente del complejo de Pomar incendiado confía en «reabrir lo antes posible» BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 18 diciembre 2018, 00:18

El fuego que la madrugada del domingo calcinó la cubierta del hotel del complejo turístico de Pomar de las Montañas, en Cangas del Narcea, obliga a cerrar el equipamiento en plena campaña navideña. Las instalaciones permanecen cerradas desde entonces, pues el fuego afectó al edificio central del complejo que abastece a las casas rurales: cocina, cafetería, restaurante... «No podemos dar el servicio que el cliente merece», aclara el gerente, Luis Reyes. El incendio afectó al tejado del edificio principal y la planta superior. Además, el agua empleada para la extinción también ocasionó daños en las plantas inferiores y los huéspedes tuvieron que ser realojados en las en las casas rurales del propio complejo. «Fue nuestra prioridad», subraya.

Sin embargo, Reyes advierte que esta situación no supondrá el cierre definitivo del complejo. «No se va a cerrar el hotel. Abriremos tan pronto como podamos y seguiremos con la actividad», dijo, apuntando que de cara al futuro ya habían cerrado acuerdos con teleoperadores y agencias. «A partir del próximo día 23 estábamos llenos y desde hace prácticamente un mes era imposible hacer una reserva para fin de año», añade y puntualiza que solo se trata de un «parón» en la actividad, pero que sí continuarán con las labores de comercialización.

Por el momento, el acceso al inmueble continúa acordonado por los bomberos y aún no ha sido posible evaluar a cuánto ascienden los daños. Tampoco se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la plantilla que trabaja en el complejo. «Estamos valorando diferentes opciones», concluyó Reyes, recordando que en la actualidad el complejo turístico emplea a trece personas. La investigación sigue abierta y por el momento no ha transcendido el origen del fuego. «Es una cuestión de peritaje judicial. Aún no pasó el perito, que será quién determine las causas del fuego. No se sabe de dónde venía, no hemos tenido acceso a esa información», afirmó Reyes.

El fuego afectó al edificio central, que abastece también a las casas rurales

El complejo turístico abrió sus puertas a principios de agosto y cuenta con 29 habitaciones repartidas entre cinco casas rurales y el hotel de cuatro estrellas.