«Nos quedamos sin agua en el pueblo, es una vergüenza» Mirta Feito, vecina de Tineo, tuvo que comprar garrafas de agua para poder cocinar. / B. G. H. BELÉN G. HIDALGO TINEO. Sábado, 12 octubre 2019, 01:08

Los vecinos de los pueblos tinetenses de Villajulián y Pelontre abrieron sus grifos el martes y se encontraron con el mismo problema que, aseguran, padecen desde hace más de veinte años. No salía ni una gota de agua. No sería hasta el jueves cuando el agua regresase a sus casas. El Ayuntamiento envió varias cubas para llenar los depósitos. «Mandarían unos 30.000 litros, pero yo no vi ni una gota», lamentó, Mirta Feito. Los vecinos exigen medidas definitivas al problema.

Los ganaderías lamentan que siempre sean señaladas como culpables debido el elevado consumo que registran por el ganado. «Llevo invertidos más de 20.000 euros en el molino de agua, placas solares... Tiro de la traída para el hogar y para el tanque y el robot de ordeño por cuestiones sanitarias», defendió el ganadero José Manuel Pérez.

En la casa de Mirta Feito y Enrique Álvarez la falta de agua complica aún más su vida diaria. Álvarez necesita diálisis y el agua para su higiene es fundamental. «Esto no puede ser. Es una vergüenza. Nos quedamos sin agua y no nos dieron ni una explicación», lamentó su esposa, Mirta Feito. «Cuando hace falta no la tenemos, pero pagamos el recibo», criticaron.

El alcalde, José Ramón Feito, llamó a un consumo responsable y aseguró que la empresa concesionaria avisó de que podrían quedarse sin agua. Además, pidió a los vecinos que avisasen «si saben de algún manantial que pudiéramos incorporar al depósito, nos vendría bien».