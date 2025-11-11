Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días» La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias buscan en la zona de La Llaneza al hombre que salió de la cárcel en 2017 tras matar a su hermano de dos disparos

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:55 | Actualizado 19:00h.

Nada más poner un pie fuera de prisión y oler la libertad dijo alto y claro que su deseo era «volver al monte». Es precisamente ahí, en el hábitat donde se encuentra más cómodo, donde le buscan ahora, en la zona de La Llaneza tras no saber nada de él desde hace días. Con perros, drones y helicóptero. La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias colaboran con un amplio despliegue de medios para tratar de encontrar en los montes de Tineo a Tomasín tras llevar «días desaparecido». Tomás Rodríguez Villar, más conocido como 'Tomasín', pasó en 2017 sus primeras navidades en libertad tras cumplir íntegramente su condena como autor de los dos disparos que acabaron con la vida de su hermano, Manuel Rodríguez, en 2011.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso este martes, a las 11.12 horas de que el hombre, de 55 años faltaba de su domicilio. En la llamada se inromaba de la ausencia de esta persona. Hace días que sus familiares no saben de él.

De inmediato se ha montado un dispositivo de rastreo. A lo largo de hoy se ha buscado en los alrededores del núcleo rural tinetense. En las tareas de búsqueda han participado el Jefe de Zona de Bomberos del Suroccidente del SEPA, además de efectivos de los parques de Tineo y Cangas del Narcea, junto a la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Por parte de la Guardia Civil han tomado parte su helicóptero y unidad canina.

Está previsto reanudar las tareas de búsqueda en la jornada de mañana.

Estuvo huido durante 57 días tras el crimen

Fue condenado a seis años de cárcel: cinco por homicidio y uno por tenencia ilícita de armas. La sentencia considera probado que «Manuel y Tomás tenían malas relaciones y continuos conflictos» que se agudizaron tras la muerte de su madre y la enfermedad de su padre y que, ese día, Manuel se acercó a la puerta de la cabaña donde Tomás vivía y «comenzó a llamar a su hermano y a golpear la puerta».

Fue entonces cuando, al percatarse de su presencia, 'Tomasín', «atemorizado, temiendo por su vida, en una actitud puramente defensiva, cogió la carabina de aire comprimido marca 'Cometa' que había transformado previamente» y cuando, «a través de uno de los huecos existentes entre las tablas de madera de la puerta de entrada, le disparó sin ocasionarle lesión alguna, lo que provocó que Manuel se enfadase aún más, amenazándolo, arrancando uno de los tablones que conformaba la puerta del chamizo sin conseguir llegar a abrirla». En ese momento, «Tomás, fuera de sí, aterrado por creer que su atacante era indemne, en el momento en el que su hermano estaba a punto de lograr forzar la puerta, volvió a cargar la escopeta, y le disparó por segunda vez alcanzándole en la cabeza».

Huyó entonces al monte, su hábitat natural, donde mantuvo en jaque a la Guardia Civil durante 57 días, y tras ser detenido, ingresó en la cárcel de Asturias.