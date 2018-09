Realizan labores de refrigeración tras extinguir el incendio de Cangas del Narcea Un helicóptero trata de sofocar las llamas en el incendio declarado en la zona del Alto del Acebo. / B. G. H. «Había un humo y un aire tremendo. Apenas se apreciaba el fuego desde aquí. No se veía nada», apuntó un vecino BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Jueves, 27 septiembre 2018, 11:00

Efectivos de bomberos realizan labores de refrigeración del incendio forestal declarado ayer en la localidad de Linares del Acebo, en el concejo de Cangas del Narcea, tras haber sido controlado y extinguido, según han informado fuentes del 112.

En estas labores participan miembros de Bomberos de Asturias de Cangas de Narcea y Tineo, el helicóptero Kamov perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y dos empresas forestales.

El incendio se declaró ayer, sobre las 16:10 horas, y las labores de enfriamiento se realizan para evitar que se vuelva a reactivar por causa de las altas temperaturas o una racha de viento.

«Había un humo y un aire tremendo. Apenas se apreciaba el fuego desde aquí. No se veía nada», apuntó un vecino de Cangas del Narcea, Rafael González, que se sorprendió al llegar al Alto del Acebo ayer por la tarde. No fue el único que presenció el incendio que se originó, según varios testigos, pasadas las tres de la tarde. Las llamas arrasaron matorral en la zona del Acebo, entre las localidades de Fonceca y Linares del Acebo, en el concejo cangués. Según varios testimonios, «las llamas parecían proceder de dos focos diferentes y se propagaron con rapidez monte arriba. En un primer momento creíamos que estarían quemando rastrojos, pero luego vimos que el fuego iba a más», apuntaron los residentes más cercanos, sin saber apuntar a qué fue debido el origen del fuego.

A lo largo de la tarde, estuvieron desplegados sobre el terreno los bomberos de la base de Cangas del Narcea, la Brigada de Refuerzos en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo y una empresa forestal. Además, trabajaron en la extinción del incendio el helicóptero 'Kamov' del ministerio, y el de Bomberos de Asturias.

A última hora de la tarde, se retiraron de la zona la BRIF y el 'Kamov', quedando en la zona los bomberos de la base canguesa y una empresa forestal. Según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), al cierre de esta edición, continuaban las labores de extinción en la zona del Acebo y aún no se daba por controlado ni extinguido el fuego.

A lo largo de la tarde, en el Alto del Acebo, visitantes y vecinos de la zona, permanecieron atentos a las labores de extinción que se estaban desarrollando en el monte, sobre todo, ante el ir y venir de los helicópteros. «Yo subí hasta aquí de visita y me encontré con un montón de humo. Eran sobre las tres y media de la tarde», comentó Ubaldina Ruitiña, vecina de Cangas del Narcea, que suele acudir a visitar la zona con frecuencia. «Los bomberos no tardaron en llegar y pronto vimos los bomberos por aquí. La verdad es que no sé comó fue», apuntó esta vecina, que rememoró también los incendios que asolaron la zona el año pasado.

Las altas temperaturas mantienen a la comarca suroccidental en alerta por incendios. De hecho, ayer los termómetros del concejo llegaron a registrar temperaturas cercanas a los treinta grados en las horas centrales del día y el índice de riesgo era extremo en gran parte de los municipios de la comarca. A lo largo de la jornada de hoy se mantendrá el mismo índice de riesgo en los municipios del suroccidente asturiano, donde se espera que continúen las altas temperaturas.