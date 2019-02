«De repente salió un niño en bicicleta y se estampó de frente contra mi coche» La acusada, durante el juicio celebrado en los juzgados de Avilés. / E. C. La acusada de atropellar a un menor en El Franco reconoce que bebió y fumó un porro la noche anterior, pero «estaba capacitada para conducir» C. DEL RÍO Jueves, 14 febrero 2019, 00:12

La defensa de la conductora que el 21 de junio de 2017 atropelló a un niño y que resultó herido con un traumatismo craneoencefálico en una carretera de El Franco y dio positivo en las pruebas de alcohol y cannabis, rechaza que exista responsabilidad penal. Según el testimonio de su clienta, fue el menor el que irrumpió por sorpresa en la calzada con su bicicleta y la mujer salió del coche a auxiliarlo hasta que llegaron las emergencias médicas. Considera que el consumo de alcohol y cannabis no afectó a la conducción y solicita por ello su absolución. La Fiscalía pide una multa de 3.600 euros y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante tres años, una solicitud de pena que la acusación eleva a cuatro años. El caso, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, ha quedado visto para sentencia.

La mujer declaró que había bebido algo de alcohol ese día y fumado un porro de marihuana la noche anterior. A pesar de tener prescritos médicamente relajantes, ese día no los había tomado. «Me encontraba capacitada para conducir», afirmó a preguntas de la fiscal. Explicó que cuando, sobre las ocho de la tarde, circulaba por la carretera de El Franco a San Juan de Prendones «me salió un niño y se me estampó de frente». Manifestó que pese a no ir a una velocidad excesiva, no pudo esquivarle. Gracias a su formación como auxiliar de enfermería, le practicó los primeros auxilios y lo tapó hasta que llegaron los sanitarios.

Los agentes de la Guardia Civil hablaron de una «velocidad inadecuada». «Una cosa es la velocidad máxima permitida, que en la carretera es de 50 kilómetros por hora, siempre y cuando el resto de condiciones, tanto de la vía como de la persona, sean favorables y el conductor sea capaz de detener el vehículo», ampliaron.

La defensa, que pide la absolución, echa en falta «un informe pericial médico»Los agentes aseguran que no frenó y que su velocidad no era adecuada para la vía

Señalaron que la mujer arrojó una tasa de 0,15, que no es denunciable, pero que «siempre influye en la conducción, junto con las sustancias psicotrópicas». Reconocieron que la visibilidad en la zona es complicada y que el niño se encontraba pedaleando en su bicicleta por un camino adyacente «haciendo circuitos» en los que tenía que cruzar la carretera. Asimismo, indicaron que el vehículo se encontraba a 25 metros del lugar del atropello, lo que indicaría que se detuvo tres segundos después. «A pesar de la colisión, no fue capaz de detener el vehículo», valoraron.

Sin casco

El abogado de la mujer, Marcelo Suárez, cree que su atestado tiene «un regusto a presunción de culpa» que le lleva a alegrarse de que la causa esté en manos de un juez porque el letrado cree que aquí no hay delito penal. Recordó que no se ha acreditado la velocidad y recalcó que tiene que demostrarse que la influencia del alcohol es un elemento esencial en el accidente y, en este sentido, aquí echa de menos «un informe pericial médico». «El hecho del accidente no es suficiente en sí mismo, necesitamos pruebas de una conducción irregular, gruesa y anómala que aquí no ha sido acreditada», recalcó. Recordó que el niño no llevaba casco como es preceptivo y que «no podemos obviar que atraviesa de manera constante una carretera por la que pasan vehículos a 50 kilómetros por hora sin mirar y creando un riesgo evidente para cualquier conductor (...). No vamos a pedir responsabilidad a un niño de nueve años, pero sí a los padres. (...). Incluso con una diligencia extrema se habría producido un accidente», concluyó.

La acusación, a cargo del letrado Saúl Nava, pide también el abono de una multa de 3.600 euros, puesto que la indemnización de nueve mil euros ya se arregló con la compañía de seguros.