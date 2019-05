Dos encapuchados entran a robar de madrugada en el estanco de Puerto de Vega El estanco de Puerto de Vega, tras el robo. / D. S. F. Los ladrones forzaron la puerta, se llevaron una «cantidad importante de tabaco rubio» y huyeron de la localidad naviega en un «Fiat de color rojo» DAVID S. FUENTE Viernes, 31 mayo 2019, 20:36

Eran las 6.40 horas de la madrugada. Un fuerte golpe despertaba a los vecinos de la calle Jovellanos, en la localidad naviega de Puerto de Vega. Varias personas se encontraban forzando a golpes la puerta del estanco de la localidad, del que acabaron llevándose buena parte de la mercancía almacenada. «Una gran cantidad de tabaco rubio», explicaron fuentes cercanas al establecimiento, aunque no pudieron detallar una cifra exacta.

El robo se produjo justo un día después de recibir la mercancía, por lo que la Guardia Civil que investiga el suceso no descarta que los autores hayan estado vigilando el negocio los días anteriores para poder hacerse con el mayor botín posible.

Entraron encapuchados, por lo que los vecinos y testigos de lo sucedido no pudieron identificar a ninguno de ellos, aunque sí vieron que huyeron de la localidad en un «coche de la marca Fiat de color rojo», explicaba a EL COMERCIO una de las testigos, que se despertó con el estruendo del robo. «El turismo tenía la matrícula tapada», añadía. Según explicaron desde la Guardia Civil, los investigadores confían en esclarecer pronto el caso y dar con los autores del robo «porque hay una buena línea de investigación» y no decartan que se puedan producir arrestos en las próximas horas.

Pese a todo, la propietaria del estanco abrió este viernes por la mañana las puertas de su negocio. No quiso dar demasiados detalles para no interferir en la investigación en curso. No se despachó tabaco rubio, pero fueron muchos los clientes que se acercaron hasta el lugar preocupados por lo sucedido, mientras que otros lo hacían para sellar sus apuestas, ya que este estanco también se es un punto de venta de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado del pueblo.

El robo ha sembrado la preocupación en todo Puerto de Vega, ya que tanto vecinos como comerciantes aseguran que «se trata de una zona «muy tranquila». Confían en que pronto se detenga a los ladrones y que no se vuelvan a repetir nuevos delitos.