Salas podrá cobrar tasas a las eléctricas por la utilización del suelo público Una sentencia da la razón al Ayuntamiento, que iniciará el inventariado de afectados y que cifra estos nuevos ingresos en unos 500.000 euros BELÉN G. HIDALGO Sábado, 2 marzo 2019, 00:46

La justicia se ha pronunciado y ha dado la razón al Ayuntamiento salense respecto al cobro de tasas por ocupación de suelo público para el transporte de energía eléctrica. Según la sentencia, el municipio podrá aplicar la ordenanza que regulaba la aplicación de una tasa a todas las personas físicas y entidades que exploten y utilicen el dominio público local con redes de transporte de energía, tanto aéreo como subterráneo. El alcalde forista, Sergio Hidalgo, estimó que el Ayuntamiento podría recaudar con la aplicación de este canon alrededor de medio millón de euros al año. «Esta cantidad ya está consignada en el presupuesto municipal», afirmó el regidor.

La ordenanza había sido aprobada en el Pleno municipal celebrado el 30 de diciembre del 2017. Salió adelante con los votos favorables de Foro y PP y el voto en contra del PSOE. En el año 2018, fue Red Eléctrica quien interpuesto un recurso contra la misma. Tras la sentencia, se pondrá en marcha un proceso de inventariado que el regidor salense estima que se podría demorar un par de meses. El objetivo de este inventario pasa por llevar a cabo una revisión de los afectados para proceder a la liquidación de las tasas. «Será una empresa quien se encargue de realizar un estudio minucioso para poder liquidar esa tasa», aclaró el regidor, asegurando que se podrán exigir a partir de la fecha de aprobación de la ordenanza recurrida.

Además, Sergio Hidalgo recordó que la ordenanza recurrida había sido criticada por la oposición en numerosas ocasiones. Por ello, aunque reconoció que la sentencia no es firme y aún cabe la posibilidad de que sea recurrida, recordó a los socialistas que «a estas cuestiones hay que darles tiempo, pero todo se va solucionando. Al final, el tiempo pone todo en su lugar», apuntó.

«Nos alegramos»

El portavoz de la agrupación socialista, Celestino Díaz Morán, matizó que en aquel entonces no estaban al frente ninguno de los concejales actuales de la agrupación. No obstante, argumentó que el Pleno en el que se aprobó la ordenanza «incluía la actualización al IPC de las ordenanzas vigentes y la implantación de la nueva. Se votaron en bloque y nosotros nos opusimos a la subida», explicó, reiterando que «si se hubieran votado por separado, habríamos apoyado una tasa que beneficia claramente al Ayuntamiento». No dudó a la hora de mostrar su satisfacción por la decisión judicial. «Nos alegramos especialmente porque es la confirmación de que el PSOE acertó al apostar por los parques eólicos y la subestación eléctrica como motor de futuro de nuestro concejo».