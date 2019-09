Salas se prepara para el inicio de las voladuras en las obras de la A-63 Acceso a Casazorrina. :: B. G. H. Martes, 3 septiembre 2019, 00:07

No hubo cortes de tráfico ni voladuras. El Ministerio de Fomento había anunciado que ayer comenzarían las voladuras controladas en uno de los desmontes entre las localidades de Casazorrina y Villazón, en Salas, que tendrían como consecuencia cortes totales al trafíco de no más de 15 minutos. Estos cortes tendrían lugar entre las 13 y las 14 horas en el kilómetro 450 de la N-634. No obstante, según corrigió la delegación del Gobierno en Asturias, no existe aún una fecha concreta para la ejecución de estas actuaciones. El tramo de la N-634, entre Salas y Cornellana, está salpicado de señales que indican que la zona se haya inmersa en obras y desde varios puntos se divisa la marcha de las obras de este tramo de la autovía del Suroccidente.