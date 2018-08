El 'saleo' del Rosario llena Luarca

Lleno hasta la bandera. Así estaba ayer el muelle de Luarca. No cabía un alfiler. Vecinos y visitantes, turistas y devotos, abarrotaron el paseo del muelle de la villa blanca para ver pasar a la Virgen del Rosario y arroparla hasta su llegada al puerto nuevo. Allí, como cada año, le esperaba el barco para cumplir con la tradición y realizar la ofrenda floral en honor a los fallecidos en el mar. En esta ocasión, no se utilizó la embarcación de siempre, 'Mundaka', porque, según el alcalde, Simón Guardado, «entró el martes por la noche a puerto y ya tenían otro preparado. Pero ya hubo más años que no salió el 'Mundaka'». En su lugar, la venerada talla salió en una nave más pequeña, 'El Cacharelo', con lo que fueron muchos -entre ellos, la banda de música La Lira de Luarca- los que tuvieron que subirse a otros barcos particulares, que en esta edición se contabilizaron con mayor número, para presenciar el 'saleo', la cita más esperada por esta villa marinera que se viste de fiesta cada 15 de agosto para cumplir con la tradición en el dique exterior.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta ofrenda floral a los profesionales de la mar que murieron faenando fue seguida por mar y tierra. En las aguas del muelle, participaron decenas de embarcaciones, también engalanadas para la ocasión. En tierra, cientos de personas llenaron el muelle, intentado hacerse con un rincón privilegiado desde el que no perder detalle de la procesión marinera más popular del occidente asturiano, que se vive con fervor en todo el concejo de Valdés.

A bordo del barco 'El Cacharelo', la Virgen del Rosario fue devuelta a tierra. «Es un barco de la misma familia que en el que apresaron a los Charlines el otro día, porque también salió de Luarca», comentó un vecino en el muelle. Ya en el paseo, la Virgen del Rosario fue portada por mujeres, (no es la primera vez), y devuelta a la iglesia. En la procesión, la banda de música fue amenizando el paseo mientras cientos de personas se sumaron a la comitiva.

Este año, en las fiestas del Rosario, los hosteleros no sacaron las barras a la calle para atender a los clientes. El año pasado, el Ayuntamiento empezó a aplicar la ordenanza de terrazas y muchos, según explicaron, «tuvimos que pagar hasta 3.000 euros y nos parece que son unas tarifas abusivas por lo que este año preferimos no ponerlas y atender a la gente dentro». Esta situación «hace que se desluzca esta fiesta, queda raro no ver las barras en el muelle. Todo el mundo lo comentó». Al concluir el 'saleo', como manda la tradición, muchos jóvenes, luciendo el pañuelo rojo de la cofradía, se lanzaron al agua desde la dársena del puerto pesquero.