«No se podía seguir engañando a la gente con la Casa de Gamoneda» La Casa de los Marqueses de Gamoneda, en Luarca. / E. C. El Pleno de Valdés da luz verde a una moción del PP para retirar la calificación de Bien de Interés Cultural al edificio, pese al voto en contra del PSOE ANDREA ARRUÑADA LUARCA (VALDÉS). Sábado, 28 septiembre 2019, 01:37

En el último Pleno de Valdés, celebrado el jueves, solo el PSOE votó en contra de retirar la calificación de monumento a la Casa de los Marqueses de Gamoneda, ubicado a escasos metros del Consistorio. «Si el edificio original fue demolido y se construyó uno nuevo, no entendemos que conserve una calificación que no le corresponde», explicó el portavoz popular, Carlos López, que celebra que su moción haya contado con el visto bueno de la mayoría de los grupos.

En la misma línea apuntó Teresa Suárez, de Ciudadanos. «Hay que tener en cuenta que siendo un monumento tiene prebendas fiscales que no merece, por ejemplo, está exento de IBI». Desde su formación afirman que se trata de un ejercicio de transparencia y de una «deuda que viene de largo» con los valdesanos.

La edil de Avanza Valdés, Isabel Guardado, consideró que se estaba cometiendo un «fraude» con la Casa de Gamoneda. «Una réplica no puede tener esa protección, es un edificio de nueva construcción. No se podía seguir con un engaño», dijo.

El alcalde, el socialista Óscar Pérez, cree que la moción no está justificada. «Es una irresponsabilidad de la oposición, que no son expertos en patrimonio. Tenemos que trabajar porque haya más bienes de interés cultural y no para que nos los quiten». Ahora serán los técnicos del Principado quienes tendrán la última palabra y decidirán si se conserva o no la calificación. En todo caso, todos los partidos coinciden en que el blasón que corona el edificio sí merece el distintivo cultural .