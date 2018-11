La sequía retrasa la salida de las setas en el suroccidente

«Ahora mismo tendría que haber setas en abundancia, pero desde septiembre en adelante vino mucha sequía y no salen. Son un poco caprichosas. Necesitan temperatura y humedad para eclosionar, si no encuentran estas condiciones esperan el tiempo que haga falta», apunta el presidente de la asociación micológica 'Senderuela', Antonio López, que indica que las últimas campañas no han sido especialmente buenas debido a la climatología. «Cogimos más setas durante el verano que ahora. No obstante, si se mantiene la humedad y no caen grandes heladas, todavía puede darse una buena temporada».

Mientras, mañana, en Navelgas, se inaugurarán las XII Jornadas Micológicas con una charla en la que se enseñará a diferenciar los tipos de setas. La jornada se complementará con una salida al campo a las 12 horas, que se repetirá a las 16.30 horas y el domingo, a las 10.30 horas. Las setas recogidas se expondrán en la Casa de Cultura de Navelgas.

López señala que en la comarca suroccidental no se ha masificado aún la recogida. «El 90% de las setas no se recogen y se estropean en el monte», afirma. Por ello, el presidente del colectivo no cree necesario que la comarca desarrolle una norma específica. «Es duro patear el monte y, quizás por eso, no se está explotando. Con el tiempo llegará, pero ahora mismo no es una actividad masiva».

Mayor conciencia

Para Antonio López el principal reto de estas normativas pasa por concienciar sobre la actividad a quienes destruyen este recurso, pues el objetivo no es otro que garantizar el respeto por el medio ambiente, limitando la cantidad a recoger. «Es una pena que se tenga que poner puertas al campo. Pero es cierto que hay gente que arrasa con todo lo que hay en el monte y hasta destruye aquello que no recoge», concluye.

Sin embargo, no se atreve a señalar qué fórmula sería la más adecuada para conquistar este objetivo. En algunas zonas, explica, existe una normativa vigente para toda una provincia, como ocurre en Soria; pero en otras comunidades autónomas se establecen cotos y el aprovechamiento lo gestionan las juntas vecinales. «Son normas que hay que respetar, pero que dejan lagunas».