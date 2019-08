De sextaferia para limpiar el río Negro Los voluntarios, preparados para salir a recoger basura al río. / E. C. Más de 40 voluntarios extraen del cauce unos 500 kilos de basura. «Hay que concienciar. El agua es vida», clama la organización BELÉN G. HIDALGO VALDÉS. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:17

Llevan trece años con la misma misión, la de liberar de basura el río Negro. Este año, tras el parón de 2018, retomaron la sextaferia que organiza la asociación de vecinos de Belén de la Montaña y junto a más de cuarenta voluntarios acometieron la limpieza de dos tramos del río Negro. «Hay más basura que otros años. Se nota que el año pasado no la hicimos», apuntó Esther García, presidenta del colectivo vecinal valdesano. Al finalizar la jornada, los voluntarios habían extraído 500 kilos de residuos del cauce. «Mucho plástico, sobre todo, ganadero. Donde más basura encontramos fue donde nace el río», explicó García, quien lamentó que «aquellos que ensucian no forman parte del escuadrón de limpieza», haciendo alusión a los sacos de basura doméstica. «Hay que concienciar de la importancia de no tirar residuos. El agua es vida», concluyó.