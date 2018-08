La SGAE llevará el martes a juicio a Unirock por no pagar los derechos de autor Concierto en la explanada del puerto, en la última edición de Unirock. La organización del festival de Puerto de Vega cree que los números presentados por la sociedad no son reales al incluir el alquiler de baños DAVID SUÁREZ FUENTE PUERTO DE VEGA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:21

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclama a la Asociación Cultural Unirock la cantidad de 3.800 euros por los derechos de autor de este festival desde 2013. Ante las dificultades encontradas para cobrar este canon, la sociedad les llevará a juicio. La cita está fijada para el próximo martes, día 4, en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.

«No nos negamos a pagar», afirma el secretario del colectivo, Simón García, tras calificar de «insensata» la reclamación de la SGAE. García ha explicado a EL COMERCIO que la sociedad pretende que «le hagamos el trabajo y les digamos que canciones se tocaron y no estamos dispuestos a hacer eso», dijo. García añade que «la SGAE ha decidido acudir a los juzgados presentando unos números ficticios que nada tiene que ver con la realidad» y recrimina que «estas cuentas incluyen las partidas del alquiler de los equipos, las casetas y los baños, cuando no se pagan derechos de autor por mear en un baño». Además, apunta que «nos aplican un porcentaje que varía entre el 8 y el 10%, de manera indiferente».

Unirock se defiende con que «buscamos lo mejor para los grupos, pero no vamos a hacerle el trabajo a la SGAE». Simón García, que confiesa que se siente molesto con esta situación, y teme que la SGAE pueda poner en peligro la continuidad de «un festival gratuito, que celebró su última edición el pasado 25 de agosto, y que ha ido creciendo con el apoyo de cientos de personas que no dudaron en venir porque no querían perderse la música de grupos como Avalanch, Tecksuo, Misiva o Baja California».

El abogado de Unirock, Julio González Fernández, defiende que «no todas las bandas que tocaron pertenecen a la SGAE». Por eso, cree que la cantidad reclamada es «un abuso» y que «la tarifa no se aplica de manera correcta, es desproporcionada».

El canon de 2013

La sociedad reclama a Unirock el canon de la fiesta de 2013 mientras que el colectivo defiende que, «de aquella no estábamos constituidos como asociación». Para demostrarlo, el secretario muestra el NIF del colectivo y explica que «en aquella ocasión fueron dos particulares quienes organizaron este festival de rock».

La inminente fecha del juicio, el martes, generó un apoyo masivo en las redes sociales para la organización del festival entre los amantes del rock con frases como «todos somos Unirock» o «el 4S ganamos todos». A este apoyo se ha sumado el Ayuntamiento de Navia que, a través de la titular de Festejos, Rita Irusta, muestra «un apoyo total a Unirock». La edil confirma que «más colectivos están teniendo problemas con la SGAE» y propone que a las entidades sin ánimo de lucro «les cobren algo simbólico porque estas reclamaciones suponen un problema para los organizadores que trabajan a cambio de nada».