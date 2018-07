El socialista José María Álvarez Rosón hace oficial su dimisión como alcalde de Degaña

Ya es oficial. El socialista José María Álvarez Rosón ha dejado de ser el alcalde de Degaña. El martes registró en el Ayuntamiento el escrito de su dimisión. El hasta ahora regidor había anunciado hace más de un mes su decisión de abandonar la Alcaldía alegando motivos laborales, pues se incorporaba a su puesto en Correos en Madrid. Ahora, será la alcaldesa en funciones, Araceli Soárez, quien se encargue de convocar el Pleno en el que tome posesión el nuevo regidor. José María Álvarez Rosón dimitió como alcalde, pero no renunció a su acta de concejal. «Será complicado seguir como concejal, pero la concejalía no es lo mismo que la alcaldía. Me permite ocuparme de mi trabajo y ya queda muy poco de mandato», indicó el socialista.

Sobre quién será el candidato del PSOE a la Alcaldía, Álvarez Rosón afirmó que desde mayo no mantuvo contacto con los ediles de su formación y que, por tanto, lo desconoce. «No sé si podré asistir al Pleno ni sé cómo voy a proceder si acudo», apuntó. «Que salga lo que tenga que salir», dijo el hasta ahora alcalde, cuya relación con el resto de ediles de la formación estuvo marcada por continuas desavenencias. En la actualidad, el PSOE cuenta con tres ediles en el Ayuntamiento; dos IU, dos PCPE, uno Foro y otro el PP.