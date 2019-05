«La solución para el Hospital de Jarrio es incentivar a especialistas» Manuela Busto, Daniel López Acuña y Luis Felipe Fernández. / D. S. F. Daniel López Acuña dio a conocer la evolución de las enfermedades en el mundo dentro del Foro Comunicación y Escuela D. S. FUENTE CASTROPOL. Sábado, 18 mayo 2019, 01:48

El profesor asociado a la Escuela Andaluza de Salud y exdirector de Acción Sanitaria en once situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, impartió en Castropol una conferencia sobre la evolución de las enfermedades en el mundo, dentro del undécimo Foro Comunicación y Escuela.

López Acuña se mostró especialmente preocupado por enfermedades como el VIH, el paludismo o la tuberculosis, que «podrían controlarse mejor». Aseguró que enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o la propia obesidad, «causan muertes que podrían ser evitables». El profesor detalló que «los servicios de salud no llegan a todas las personas» y que para solucionar la falta de especialistas existente en el Hospital de Jarrio, «la solución sería incentivarlos», de tal manera que pudieran cubrir las plazas existentes. «Una situación que no solo se da en la comarca del occidente, sino que ocurre en zonas apartadas de diversos lugares del mundo», subrayó López Acuña.