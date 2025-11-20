El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El paisaje de Somiedo que se puede ver ya en el tráiler de 'Los juegos del hambre'. E. C.
Vídeo

Así luce Somiedo en el tráiler de 'Los juegos del hambre'

A falta de un año de su estreno, previsto para el 20 de noviembre de 2026, ya se ha podido ver el primer adelanto de la película donde el Valle de Lago luce en todo su esplendor

E. C.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

Queda justo un año para el estreno de la película 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha', sexta entrega de la mítica saga, que este verano se rodó en el idílico paraje del Valle de Lago en Somiedo, y ya han visto la luz las primeras imágenes con este paisaje asturiano luciendo en todo su esplendor. Tanto, que hasta Turismo Asturias se ha hecho eco en sus redes sociales, mostrando un fragmento en el que se puede apreciar la pradera asturiana donde sucederá la acción. La singular belleza de ese lugar fue decisiva en su elección para esta superproducción cuyas espectaculares escenografías inundaron las praderías próximas al Lago durante varias semanas con la presencia de un equipo de unas cuatrocientas personas.

'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' será la sexta entrega de la saga, que se desarrolla cuarenta años después de 'Balada de pájaros cantores y Serpientes' (2023) y veinticuatro años antes de los acontecimientos de 'Los juegos del hambre' (2012), la cinta que catapultó las carreras de Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) y Josh Hutcherson (Peeta Mellark).

Estará basada en la novela homónima publicada por Suzanne Collins en marzo de este mismo año y contará la historia de Haymitch Abernathy a sus 16 años –interpretado por Joseph Zada–, cuando compitió en los Juegos por el Distrito 12, el mismo al que representarían también Lawrence y Hutcherson. En la historia original, este personaje, ya adulto, se convirtió en el mentor de Katniss, entonces interpretado por Woody Harrelson.

Además de Zada, a quien ya hemos podido ver en 'We Were Liars' (2025) y 'Total Control' (2019), la productora ha compartido que la película contará también con Whitney Peak en el papel de la novia de Haymitch, Lenore Dove Baird. Entre las últimas confirmaciones se encuentran además Elle Fanning y Kieran Culkin, que junto al también director de las cuatro entregas anteriores Francis Lawrence, podrían dejarse ver por Asturias en los próximos meses.

