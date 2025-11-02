Somiedo celebra 25 años como Reserva de la Biosfera, referente de conservación y vida rural El fin de semana incluyó ponencias, rutas guiadas y talleres infantiles para acercar la biodiversidad y la sostenibilidad a toda la comunidad

A. M. Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:25

Somiedo celebró este fin de semana los 25 años de su declaración como Reserva de la Biosfera, un reconocimiento que marcó un antes y un después en la conservación del patrimonio natural asturiano. En el acto conmemorativo participaron el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar García, y el alcalde del concejo, Belarmino Fernández Fervienza, junto a otros representantes de entidades y colectivos vinculados a la conservación y al desarrollo rural.

La cita sirvió para poner en valor el papel pionero de Somiedo, primera Reserva de la Biosfera de Asturias, declarada por la UNESCO en el año 2000, y referente internacional por su modelo de equilibrio entre la protección del entorno y la vida en el medio rural.

Con más de 29.000 hectáreas, su territorio conserva ecosistemas de montaña de enorme riqueza ecológica, donde habitan especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico o el urogallo, además de un valioso patrimonio etnográfico que testimonia siglos de adaptación humana a un entorno exigente y cambiante.

El programa conmemorativo incluyó diversas actividades desarrolladas a lo largo del fin de semana. Así, el sábado el regidor ofreció una ponencia en el Centro de Interpretación de Pola de Somiedo, seguida de un itinerario guiado por la senda accesible de la localidad y se celebró un taller infantil 'Un Halloween Reciclado y Natural'. Ayer, el director del Parque Natural de Somiedo, Luis Fernando Alonso Sierra, impartió una nueva ponencia, tras la cual tuvo lugar una ruta guiada por el entorno de Valle de Lago y un nuevo taller infantil, 'El reto de Somiedo', una gymkana con propuestas educativas y creativas sobre la biodiversidad local.

Desde la Red Natural de Asturias (RENA) se reconoce a Somiedo como un ejemplo de gestión sostenible y de custodia del territorio. En este espacio protegido, la ganadería extensiva, el turismo responsable y la participación local se articulan en una estrategia común que permite conservar la biodiversidad sin renunciar a la vida rural.

Veinticinco años después de su declaración, Somiedo reafirma así su condición de emblema del equilibrio entre la naturaleza y las personas, un modelo que ha inspirado a otros territorios dentro y fuera de Asturias.