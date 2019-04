El taller de memoria de Obona, en Tineo, presta ayuda a una veintena de mayores Los participantes del taller de memoria de Obona. / B. G. H. B. G. HIDALGO TINEO. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:17

«Somos como una familia». Lo dicen los participantes del taller de memoria de Obona, impartido por la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo. A través de este taller, que se desarolla entre carcajadas y juegos con los que ejercitan la memoria, una veintena de mayores combate también la soledad y crea vínculos sociales. «Es un ejemplo de envejecimiento activo», apuntó la técnico responsable de la Escuela Municipal de Salud, Marta de la Fuente. En el concejo, más de 250 personas se benefician de estos talleres que recorren los pueblos del municipio de forma itinerante para llegar a todos los vecinos.

«Nos ayuda a recordar, porque cuando eres tan mayor no se queda nada en la cabeza», afirmó Aurelia Feito, de 84 años, que acude desde que se puso en marcha la iniciativa hace diez años. «Me apunté porque me flaqueaba la memoria y para estar todos juntos. No se ve gente por los pueblos», dijo Esther Rodríguez.