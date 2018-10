Tapia propone una nueva parcela para construir el consultorio médico La alcaldesa explica que «es necesario ante las dificultades existentes en el solar situado a menos de 150 metros del cementerio» DAVID SUÁREZ FUENTE TAPIA DE CASARIEGO. Jueves, 11 octubre 2018, 00:05

La alcaldesa de Tapia de Casariego, la socialista Ana Vigón, anunció ayer que el equipo de gobierno propondrá al Principado una parcela ubicada frente al polideportivo municipal para ubicar el centro de salud, como alternativa al solar situado a menos de 150 metros del cementerio municipal, donde se había planteado inicialmente. Explicó que «exige un cambio de uso en la normativa», pero que, a su juicio, «sería más funcional».

De esta forma, dijo, se daría solución al conflicto surgido con la escasa distancia existente entre la parcela propuesta hasta ahora y el cementerio municipal, ubicado a menos de 150 metros, lo que a priori impide la construcción de este tipo de infraestructuras. Vigón, de todas formas, ha solicitado un informe a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) para esclarecer si en este terreno cercano al cementerio se puede construir el nuevo consultorio.

La regidora explicó que la nueva parcela propuesta no generará retrasos ya que «el anterior equipo de gobierno del PP no había cedido la parcela a la consejería». Salió así del paso de las críticas del PP, cuyos diputados, Matías Rodríguez y Carlos Suárez, visitaron ayer la parcela cercana al cementerio, donde recordaron, acompañados de varios militantes del partido, que «esta infraestructura venía recogida en el marco de acción prioritaria del Área I», por lo que, a su juicio, se trata de «un servicio imprescindible a nivel sanitario». Suárez recordó que Sanidad se ha dado cuenta ahora de la distancia ya que «no se preocuparon en absoluto de cumplir los compromisos adquiridos con el alcalde del PP». El diputado lamentó que esta infraestructura no vaya a estar lista en esta legislatura.