El temporal merma la feria de San Blas en Tuña

BELÉN G. HIDALGO Lunes, 4 febrero 2019

El frío y las dificultades debidas al temporal de nieve que precedió a la feria de San Blas, en Tuña, explicó la escasa presencia de ganado en la cita ganadera que abre el calendario de ferias en el concejo de Tineo. Conocida popularmente como 'la feria de las naranjas', contó con apenas 20 reses de vacuno y una decena de equinos. «Era una feria muy grande, pero como todas, va cada vez van a menos. Además, el tiempo tampoco anima», aseguró el cangués, Emilio Bueno, que asiste cada año a la cita tinetense.

Entre los ganaderos que ayer se dejaron ver por Tuña se encontraba José Manuel Rey, que aportó una decena de vacas. «Hay descontento e incertidumbre en el sector. Nos machacan a tasas. No se corresponde lo que cuesta producir con el precio», señaló. Sin embargo, consideró que la baja asistencia de ayer a la feria tenía como protagonista el temporal. «El hielo en la carretera no favorece. La gente no se arriesga a salir con el camión cargado de ganado así», concluyó.

Mientras, en la plaza se formalizaba un trato entre ganados Tivo y el ganadero de Busmente (Villayón), José Antonio Méndez, que compró una vaca de cinco años preñada de siete meses. «Fue un capricho», dijo el ganadero de Villayón. Fue un trato relativamente temprano, pues en Tuña suelen tomarse su tiempo. «Hay que ser optimistas. Hay menos ganado por el temporal, pero hay una gran selección de animales. En esta feria siempre hubo mucha calidad», argumentó el vendedor.

En la feria de San Blas se marcaban los precios de los próximos meses. Según el ambiente, todo parece indicar que se mantendrán, al menos, en el ganado de vida.

Los ejemplares de equino despertaron gran interés entre el público. «Se vende y se vende muy bien. Por una potra puedes pedir hasta 1.500 euros. Pero se puede sacar más», destacó el ganadero Borja Bueno, señalando el tirón de este ganado para carne.

La cita ganadera, este año, sirvió también para recoger firmas y reivindicar el futuro de la central térmica de Soto de la Barca. La plataforma creada para este fin aprovechó para sumar apoyos. La campaña se ha extendido por toda la región.

Antes de abandonar la feria, los asistentes se llevaron las naranjas. «Es una cita de referencia y siempre vienes. Es la tradición. Antes venían de la costa y aquí no era habitual encontrarlas como ahora, por eso se aprovechaba a comprar en esta cita», afirmó José Luis López que vende naranjas de Huelva.