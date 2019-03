Tineo aprueba un presupuesto de 10,5 millones sin el apoyo de la oposición Los ediles de PP, Foro, IU y Somos consideran que el endeudamiento es elevado y las inversiones, insuficientes para la realidad del concejo BELÉN G. HIDALGO TINEO. Sábado, 30 marzo 2019, 01:47

Los presupuestos de Tineo para 2019, que ascienden a más de diez millones y medio de euros, salieron adelante sin el apoyo de la oposición. PP, Foro e IU votaron en contra y Somos no acudió a la votación. El alcalde, José Ramón Feito, afeó la postura de estos grupos, afirmando que «no es muy responsable no aprobar el presupuesto. No son las cuentas del PSOE, sino de los vecinos». El regidor socialista defendió el documento presentado y aseguró que fue realizado «pensando en la creación de empleo y en tratar de fijar población».

Sin embargo, la oposición argumentó que el presupuesto refleja unas inversiones insuficientes y un elevado endeudamiento. La edil popular Montse Fernández lo calificó de «recaudatorio», apuntando la subida de impuestos como el IBI o las viñetas, y echó en falta «inversiones reales» en el medio rural, así como más «dinamización del sector comercial». Acerca del endeudamiento, los populares indicaron que «hay facturas sin pagar del 2017, con reconocimientos extrajudiciales de créditos de años anteriores» y «asistimos año tras año al incremento de los préstamos concertados». Así, Fernández acusó al gobierno local de intentar «engañar a los ciudadanos. Cuando termine 2019, volveremos a acercarnos a los tres millones de euros de deuda».

El edil de Foro Conrado Vidal aseguró que las cuentas no dan respuesta a dos de los grandes problemas del concejo, el desempleo y la despoblación. «El presupuesto no ayuda a corregir estos problemas», apuntó, reclamando mayores cuantías para mejorar la formación y buscar nuevas oportunidades y nichos de mercado para Tineo. Además, Vidal consideró que con la cuantía destinada a la amortización de deuda «se están pagando obras faraónicas como la piscina o la estación a base de deuda», criticó el concejal forista.

La concejala de IU, Eva Fernández, justificó su voto negativo alegando que el documento no refleja la situación del concejo. «No apuesta por la formación, necesitamos que aquí haya una oferta formativa decente, medidas para reactivar el empleo. Son los presupuestos de siempre y la situación del concejo es insostenible. No vemos que el equipo de gobierno reaccione», lamentó.

Por su parte, Somos Tineo, tildó de «decepción» las cuentas. «Vuelve a presentar unos presupuestos con deuda nueva, medio millón de euros más en préstamos para pagar unas expropiaciones que no se detallan ni justifican por parte del alcalde», criticó Adriana del Oso. La formación subrayó que las inversiones anunciadas «ya estaban el año anterior y no se hicieron», citando como ejemplos las previstas en el cine Marvi o el área canina y consideró «escasísimos» los 2.000 euros destinados a la apertura del comedor del colegio Verdeamor. Y recela de las cifras de inversión, pues «quedan a merced de que se vendan parcelas industriales».