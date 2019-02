Tineo cuenta con 13 perros potencialmente peligrosos registrados en el concejo La Guardia Civil afirma que no hay que «criminalizar las razas caninas» e insta a una tenencia responsable de estos animales BELÉN G. HIDALGO Sábado, 16 febrero 2019, 00:21

«No hay perros especialmente peligrosos, son perros fuertes, especiales», mantiene el educador canino Héctor Monasterio. Así de contundente se expresó en una charla en Tineo sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos con la que se pretende concienciar sobre la responsabilidad de los dueños sobre estos animales. «No se trata de criminalizar las razas, sino a las personas que no saben custodiarlas», añadió el teniente coronel del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Iván González.

En Tineo, la ordenanza de 2004 considera perros potencialmente peligrosos ocho razas y sus cruces. Según indicó el jefe de la Policía Local, Pedro Rodríguez, «en el concejo hay 13 perros dados de alta», recordando que es obligatorio que sus propietarios dispongan de licencia para la tenencia de estos animales, así como la inscripción del can en el registro de este tipo de animales en el Ayuntamiento. «La licencia es del propietario, no del perro», recordó, matizando que esa licencia autoriza a esa persona en exclusiva, que es el único responsable del animal. Así, si lo saca a pasear otra persona, ésta deberá estar en posesión de otra licencia. González recordó que además de las razas incluidas en esta lista, el veterinario cuando otorga la cartilla sanitaria acredita si el perro es potencialmente peligroso.

La Guardia Civil recordó que es una infracción muy grave no «solo abandonar un animal potencialmente peligroso, sino dejarlo suelto, sin custodia» en espacios públicos, enfatizando en la obligación de los propietarios de llevarlo atado con una correa de no más de dos metros de largo y que no sea extensible, así como un bozal adecuado y recomendado por el veterinario para las características del animal.