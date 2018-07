El PP de Tineo exige que se convoque el Pleno que solicitaron para abordar el posible cierre de la térmica de Soto de la Barca Las ediles populares Sandra Arizaga y Montse Fernández. / BELÉN G. HIDALGO Sostienen que aún no han recibido respuesta e instan al Consistorio a mostar su apoyo al carbón autóctono en el mix energético nacional BELÉN G. HIDALGO Viernes, 13 julio 2018, 05:11

Los populares de Tineo continúan esperando por el Pleno extraordinario que solicitaron para abordar el posible cierre de la central térmica de Soto de la Barca. «A día de hoy no tenemos respuesta», señaló la edil Montse Fernánez que criticó la demora haciendo alusión a la «trascendencia para los trabajadores de la central térmica para los empresarios de la zona y para el propio Ayuntamiento».

Tras haber solicitado este Pleno el pasado 28 de junio, el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento de Tineo firmaron una declaración conjunta que los populares no suscribieron. Según explicó, en ella se asume que no están definidos los pasos de la transición energética, pero «eso no es del todo cierto ya que existe una planificación de 2020 a 2030 del mix energético nacional de producción de energía en la que el carbón juega un papel muy importante y el PP quiere que el carbón forme parte porque supone más trabajo, más empresas y menos costes en el recibo de la luz», indicó la popular.

Además, señaló que en ese documento no se excluye el cierre anticipado de la central térmica. «Las intenciones manifestadas por la nueva ministra de Transición Ecológica de cerrar térmicas de carbón y nucleares antes de 2030, nos sitúa en el precipicio sin paracaídas y nos empuja al vacío de población en el concejo de Tineo, que puede traer consecuencias como el cierre de otras empresas y la dificultad económica para todas las familias no sólo por la pérdida de puestos de trabajo sino por el incremento de precios en la factura de la luz», concluyó Fernández.