Tineo formará agentes de salud para combatir la soledad en los pueblos Usuarios de un taller de memoria en Obona, organizado por la Escuela de Salud de Tineo. / FOTOS: B. G. H. El Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto dirigido a mayores de cincuenta años que busca frenar el aislamiento en la zona rural BELÉN G. HIDALGO TINEO. Jueves, 27 junio 2019, 00:10

«El envejecimiento y la soledad de las personas mayores supone casi un problema de salud pública». Así de contundente se mostró ayer la técnico responsable de la Escuela de Salud de Tineo, Marta de la Fuente, tras afirmar que en Tineo el 50% de la población son personas mayores de 50 años. Ante esta realidad el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha el proyecto 'Lucha contra la soledad y el aislamiento', dirigido a hombres y mujeres mayores de 50. Su objetivo es que «ningún mayor se sienta solo en el medio rural», explicó la edil de Servicios Sociales, Jennifer Fernández. «El entorno es fundamental. Las personas no podemos desubicarnos desde el punto de vista social y cultural», enfatizó la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del Área Sanitaria II, María Josefa Fernández Cañedo.

El proyecto prevé la creación de la figura del agente de salud de la zona, «que facilitará llegar a personas que por sesgos culturales, dificultades de tipo médico u otras cuestiones, están solos», apuntó De la Fuente. Se pretende que existan en los pueblos personas de referencia, de confianza entre los vecinos y con capacidad para influir en la comunidad. Pero esas personas deberán formarse «para que los consejos o las maneras de derivar sean las más correctas», aclaró Fernández Cañedo, subrayando que «entre iguales todo fluye mejor y hay más confianza». Esta formación comenzará próximamente y se impartirá a voluntarios. Su puesta en marcha aún se está planificando. «Tenemos que dejar de decirles lo que tienen que hacer y empezar a escuchar lo que necesitan», concluyó.

El gerente del Área Sanitaria II, Carlos Pintado, anunció que «intentaremos incrementar las visitas domiciliarias a pacientes mayores en visitas no citadas e incluso no programadas para ver la evolución y hacer que no se sientan solos. Que sientan que estamos pendientes de ellos». Para ello Pintado apostó por «sacar la sanidad de los centros de salud».

Otras medidas para combatir la soledad en las que continuará trabajando la Escuela de Salud tinetense serán el fomento de un envejecimiento activo con diferentes actividades en los núcleos rurales del concejo. «Además del refuerzo cognitivo o físico de los talleres, se potencia la implicación social. Se establecen unas pautas de contacto entre vecinos, amigos... y se crea una red de unión», reiteró la edil de Servicios Sociales. De hecho, en julio comenzará un taller de movimiento en la villa y en Gera.