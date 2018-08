Tineo reparte 600 bollos en el campo de San Roque Arriba, los romeros disfrutan del bollo en el campo de San Roque. Sobre estas líneas, los peñistas escuchan a una charanga. / B. G. H. Hoy será el día grande de las celebraciones que ayer dieron buena cuenta de sus meriendas en «la mejor fiesta de toda España» BELÉN G. HIDALGO TINEO. Jueves, 16 agosto 2018, 00:29

La fiesta de San Roque, en Tineo, es el evento más esperado del verano. Por eso, ayer, cientos de romeros pusieron rumbo al campo del mismo nombre para celebrar el Día del Bollo, la antesala del día grande, donde familias y amigos dan buena cuenta de sus meriendas. Desde por la mañana hubo actividad en el prau, nadie quería perderse el campeonato de bolos. Pero, la gran cita ayer era con los 600 bollos preñaos preparados para la ocasión. «Este año, además, tenemos opción de bollo para celiacos», explicaron desde la organización.

«Está buenísimo. Siempre venimos con toda la familia. Es la mejor fiesta de toda España», afirmó Javier Rodríguez, sin soltar el bollo preñao. «Aquí, en el campo de San Roque, sabe diferente», dijo.

La banda de gaitas Trisquel y el grupo de baile Sulabarda hicieron ronda por el campo mientras los romeros llegaban y desplegaban las meriendas, unos con manteles sobre la hierba, otros con mesas y sillas. «Cada uno nos encargamos de una cosa. Yo hice la empanada, tenemos también bollos preñaos, chosco y varias tortillas. Mi cuñada es la que hace el postre, unas galletas espectaculares», explicó Lolita Fernández, una tinentese para quien «hoy (por ayer) es un día grande, en el que nos reunimos toda la familia».

Sobre el escenario, sonó el grupo madrileño de New Tocados. Fueron los encargados de tocar mientras los peñistas, con sus coloridas camisetas, bailaban al son de la música mientras. Eso sí, acompañados de meriendas y sidra. «Esto allí abajo no lo hay», apuntaron los músicos, en alusión a las celebraciones de su tierra, la capital de España. José Antonio García, de Guadalajara, compartió este opinión. «Es la primera vez que venimos. No lo imaginábamos así. Hay un ambiente espectacular», dijo sorprendido por el gran número de familias que se dieron cita en el prau.

Mientras, José Antonio Rodríguez, 'Tinín' para los amigos, apuró la venta de las rifas de la xata, 'Luna', la primera ternera ecológica de la historia de las fiestas que se convirtió en otro atractivo de las fiestas y en foco de muchos selfies. Por la tarde, los niños disfrutaron de la romería con juegos y hubo torneo de fútbol. El grupo Tekila y la orquesta Jerusalén amenizaron la verbena, donde también participó la agrupación Artistas del gremio.