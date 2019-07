Toman ocho muestras para analizar las aguas del río Negro y las playas de Luarca Uno de los técnicos recoge una muestra del río. / d. s. f. Los resultados se conocerán el próximo lunes. Partido Popular y Avanza Valdés creen que los dos arenales deberían estar cerrados al baño D. S. FUENTE Luarca. Jueves, 4 julio 2019, 03:43

Técnicos de la empresa Saniastur acudieron ayer a Luarca para llevar a cabo los muestreos de las aguas de la playa Primera y Segunda, así como de diferentes puntos del río Negro. Lo hicieron a instancias del Ayuntamiento de Valdés, quien encargó realizar estos análisis después de que la dirección general de Salud Pública aconsejase de manera permanente no bañarse en sendos arenales.

En total se recogieron ocho muestras, una más de las previstas inicialmente. En la zona urbana del río Negro recogieron se efectuaron un total de tres pruebas, una de ellas cerca de uno de los colectores del saneamiento, además de la recogida en la conocida como Peña del Cura, en la playa Segunda, otra en la zona de las escaleras de acceso a la playa Primera y otra en la desembocadura del río junto a la rampa. También se examinarán las aguas en dos puntos río arriba, uno de ellos por debajo de la estación depuradora.

El Consistorio de Valdés mantiene abiertos al baño los arenales, pese a esta recomendación del Principado y justifica que los análisis que tiene hasta la fecha son positivos, ya que el pasado año todos dieron correctamente y tan solo tres de 28, entre 2015 y 2017, arrojaron malos resultados.

La edil de Avanza Valdés Isabel Guardado calificó de «imprudente», esta actitud, ya que a su juicio, «deberían seguir la recomendación del Principado y cerrar los arenales al baño hasta que se conozcan los resultados». Por su parte el portavoz del PP, Carlos López, cree que el alcalde debería «informar de lo que ocurre y recomendar no bañarse». Tanto la edil de Avanza Valdés, como el portavoz del PP aseguran que no se bañarían en las aguas de la playa Primera «conociendo los antecedentes».

La portavoz de Ciudadanos, Teresa Suárez, cree que la postura adoptada por el equipo de gobierno «no es una barbaridad» y afirma que sí se bañaría en la playa de Primera «porque no hay ningún motivo para no hacerlo». La portavoz de la formación naranja cree que de existir alguna filtración, ésta podría provenir de alguna zona de Luarca que no estuviese conectado a la depuradora, cuyos vertidos «son normales».