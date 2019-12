El toro que no quería acabar en el matadero Leandro Méndez señala la zona donde estuvo el animal. / A. A. El animal, de unos 700 kilos, se escapó en la tarde del martes y pasó la noche en la finca de un vecino de la localidad de Medal. Cuando el dueño se acercaba «se ponía bravo y se iba contra él» ANDREA ARRUÑADA MEDAL (COAÑA). Jueves, 5 diciembre 2019, 02:44

Los vecinos de Medal (Coaña) no daban crédito a lo que veían sus ojos en la noche del martes: un toro de unos 700 kilos de peso paseaba alegremente por las calles de la localidad. El ejemplar se había escapado, en torno a las siete de la tarde, del matadero de Jarrio, próximo a la localidad, como si supiese lo que iba a pasar entre esas cuatro paredes.

Su dueño, un criadero de A Fonsagrada (Lugo), salió tras él con su vehículo al ver que se había zafado del vallado del recinto cárnico y se dirigía descontrolado hacia zonas habitadas. No cejó en su empeño, pero aún así el toro atravesó el polígono industrial Río Pinto de Jarrio hasta llegar a Medal, donde encontró una finca en la que le pareció oportuno tumbarse a descansar después del periplo por el municipio. «No dejaba que el dueño se le acercarse, se ponía bravo y se volvía contra él. Imagina cómo estaba con los que no conocía», relata Leandro Méndez, propietario del terreno en el que finalmente el astado pasó el resto de la noche.

La Guardia Civil se desplazó hasta la localidad, aunque a esas horas no pudo hacer nada más que tranquilizar a los vecinos y recomendarles que permaneciesen en sus casas ante el imprevisible comportamiento del animal. De hecho, algunos residentes se apresuraron a comentar lo ocurrido en redes sociales para advertir a los conductores de que no circulasen por allí. «Estaba tan oscuro que solo se veían las luces de la patrulla, casi no sabíamos ni dónde andaba parado», explica Méndez.

Durante la mañana de ayer se puso en marcha un dispositivo para apresar al bovino, formado por agentes de la Guardia Civil, la Policía Local de Coaña y la de Navia. Primero, el dueño decidió acercar una vaca hasta la finca para que el toro se calmara y así poder subirlo al remolque de vuelta al matadero. Pero no surtió efecto y decidieron probar a dispararle dardos tranquilizantes. Fueron necesarios dos intentos y la buena puntería del sobrino del dueño para conseguirlo.

A partir de ahí se inició un operativo singular y complejo. Rodearon la cabeza del animal con dos cuerdas y sujetaron cada uno de los extremos a un árbol y a un tractor, respectivamente. Así y tras un forcejeo, a las tres de la tarde por fin pudieron subir al animal al remolque que le condujo, esta vez sí, al matadero de Jarrio.

«En ningún momento se barajó la opción de matarle porque el dueño pierde los ingresos si no lo entrega de pie. Por suerte, se le pudo controlar en el cerco, aunque hubo mucho revuelo. El pobre solo quería dormir fuera», bromea Méndez, convertido en el segundo e inesperado protagonista de una jornada en la que, por suerte, no hubo que lamentar ni daños ni heridos.